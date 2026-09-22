El entrenador de Colo Colo habló terminado el partido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Este martes Colo Colo empató sin goles con Audax Italiano por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde el Cacique no pudo dar con los caminos para abrir el marcador.

Tras el partido, habló en la flash interview con TNT Sports el entrenador albo Fernando Ortiz, quien se refirió al trámite del juego que propuso el cuadro itálico, con un esquema bastante defensivo.

“En el primer tiempo tuvimos más ocasiones que en el segundo. Hay que tratar de romper esa zona muy defensiva de ellos, 5-4-1 es muy difícil de entrar, pero ahí está el trabajo semanal donde nosotros tenemos que buscar las variantes para tratar de romper. Trabajaremos para que el viernes podamos abrir el marcador”, comenzó analizando.

Luego, el técnico argentino se defendió por los últimos resultados, pues el cuadro popular no gana desde hace tres partidos: “Hay ocasiones, hay un arquero, han salido figura los arqueros siempre. Hay ocasiones, no la estamos metiendo. Me preocuparía mucho más si las ocasiones no se generan. Hay que tener paciencia, seguir trabajando, se va a dar”.

Fernando Ortiz no pudo resolver el partido de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Finalmente, tuvo breves palabras para el debut de Gedeón Díaz, que se convierte en el canterano número 14 que hace su debut bajo su mandato en Colo Colo.

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“El trabajo de los jóvenes se refleja en Primera División y nosotros le damos la confianza”, cerró el Tano Ortiz.

¿Cuándo es la revancha de Colo Colo vs. Audax Italiano?

El partido de vuelta entre Colo Colo y Audax Italiano se disputa el próximo viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.