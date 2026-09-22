Universidad de Chile sufre por esta figura: será baja contra Everton de Viña del Mar

Igor Lichnovsky no dirá presente en el compromiso en el Estadio Sausalito. Está poniéndose a punto físicamente.

Universidad de Chile alista su enfrentamiento contra Everton de Viña del Mar por Copa Chile. El elenco estudiantil irá hasta la costa para intentar dar el golpe inicial en la ida de los octavos de final.

Sin embargo, Fernando Gago tendrá una dura ausencia para dicho compromiso: uno de sus refuerzos quedó al margen del viaje. No fue considerado por el cuerpo técnico en la citación oficial.

Según informa Emisora Bullanguera, ese es el caso de Igor Lichnovsky. El zaguero, que retornó al club en este libro de pases, fue descartado para el encuentro pactado para el jueves 24 de septiembre.

“Igor Lichnovsky se quedó abajo del primer duelo ante los ruleteros y estira la lista de marginados en la U“, comenzó señalando el medio partidario de Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, complementó: “El defensor formado en los azules se perdió entrenamientos por problemas gástricos, por lo que ahora está en una intertemporada”.

Igor Lichnovsky será baja en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile visitará a Everton con sorpresas

Por contraparte, hay que mencionar que Charles Aránguiz estará en la delegación universitaria para medirse contra el conjunto viñamarino. Superó sus complicaciones físicas.

De este modo, Universidad de Chile afina los últimos detalles para su partido contra Everton de Viña del Mar. Se jugará este jueves 24 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Sausalito.