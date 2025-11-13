Colo Colo ha atravesado un difícil 2025 tanto en lo deportivo, donde aún lucha por ingresar a copas internacionales, como en lo institucional, justo en el año de su Centenario.

En los últimos días, el mediocampista Esteban Pavez volvió a encender el debate tras calificar a Universidad Católica como “la institución más grande del país”, una frase que generó sorpresa entre los hinchas albos y también dentro del propio club.

Sus declaraciones desataron una ola de reacciones. Tanto Aníbal Mosa como Edmundo Valladares salieron al paso y coincidieron en que no comparten la opinión del capitán del Cacique, reafirmando que “Colo Colo es el más grande de Chile por historia, títulos e hinchada”.

Fernando Ortiz junto a Esteban Pavez en un partido de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

El error de Fernando Ortiz que hizo estallar las redes

Ahora fue el turno de Fernando Ortiz, DT del conjunto popular, quien intentó bajarle el tono a la controversia durante su paso por Los Tenores de ADN Deportes. Sin embargo, el argentino terminó protagonizando un blooper que rápidamente se volvió viral en redes.

“Esteban se manifestó de esa manera, es su palabra y hay que respetarla. Después, si compartes o no su opinión, depende de cada uno. En lo personal, yo no la comparto. De millones de maneras puedo justificar por qué Colo Colo es el más grande de México… digo, de Chile“, lanzó.

El lapsus generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los hinchas transformaron el error en memes y bromas.

De todos modos, Ortiz aprovechó la instancia para remarcar su visión sobre la grandeza del club albo, recordando que su historia, su hinchada y sus títulos lo convierten —sin discusión— en el equipo más importante del fútbol chileno.

En síntesis:

Fernando Ortiz intentó respaldar a Esteban Pavez luego de que el capitán de Colo Colo calificara a la UC como la institución más grande del país.