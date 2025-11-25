La Universidad de Chile vive días de tensión por la lucha por el Chile 2 mientras se acerca el final de la temporada, no solo por lo que ocurre dentro de la cancha, sino también por la incertidumbre que rodea el futuro de su entrenador Gustavo Álvarez.

Aunque el técnico argentino tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con el Romántico Viajero, lo cierto es que cada vez que se le ha consultado por su continuidad, ha sido categórico: solo hablará del tema una vez finalizada la Liga de Primera 2025.

Mientras tanto, la dirigencia azul enfrenta la presión de los hinchas, quienes buscan claridad sobre si el DT seguirá liderando el proyecto de cara al próximo año.

La cláusula de salida de Gustavo Álvarez sería de 1.2 millones de dólares | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

El escenario se enturbia aún más considerando que su nombre ha sido vinculado a la Selección de Perú, que estaría buscando un entrenador para encabezar la reconstrucción del combinado incaico rumbo a la Copa América y a las Eliminatorias Sudamericanas.

La revelación de Toby Vega sobre el departamento de Álvarez

En este clima de dudas, surgió una información que podría marcar un antes y un después en el caso: una señal concreta que apuntaría a que el ciclo de Álvarez en el Centro Deportivo Azul estaría llegando a su fin.

Fue en el programa de YouTube A veces hablamos de fútbol, de Picado TV, donde el exseleccionado chileno Marcelo “Toby” Vega lanzó una bomba que dejó a todos sorprendidos.

“(Gustavo Álvarez) entregó el departamento, va a terminar y se va, dice ‘hasta acá sigo'”, reveló el exjugador.

Incluso fue más allá al remarcar que “todos sabemos que se va, no sigue, (vivirá en el departamento) hasta el último día que está en la U y lo entrega”.

Por ahora, el desenlace queda en suspenso y dependerá de lo que ocurra en el cierre de la temporada.

En síntesis…