Claudio Bravo le deja un claro mensaje a Vozinha en Colo Colo: “Vas a jugar en un equipo que…”

Colo Colo tuvo en las últimas horas lo que fue la presentación de Vozinha como nuevo portero del ‘Cacique’, en la que el guardameta de Cabo Verde causó sensación en lo que fue este recibimiento que tuvo en el Estadio Monumental, la que sin duda ha hecho noticia a nivel mundial.

Tras su arribo al club, un histórico de nuestro fútbol como lo es el ex portero, Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que será este nuevo desafío para el guardameta que viene de brillar en el Mundial 2026 con Cabo Verde, en la que le pone una importante tarea.

“Los grandes arqueros sí se destacan por la regularidad, y no por aparecer cinco partidos en un año. Estamos hablando de cosas más reales, más concretas. Pero vamos a verlo competir y cómo funciona en un equipo donde sí hay una presión real y donde sí se penaliza mucho el error a través de la crítica del hincha y de la prensa”, parte señalando Bravo.

Siguiendo en esto, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja dejó en claro que el contexto para Vozinha ahora será mucho más diferente para lo que ha sido toda su carrera, ya que llega a un equipo con una gran presión como lo es Colo Colo, en la que todo repercute mucho más, comparándolo incluso con Cabo Verde.

Bravo habló sobre Vozinha | Foto: Photosport

“Jugar un Mundial donde no tienes presión, donde si se equivocaba en Cabo Verde no pasaba absolutamente nada. Distinto es cuando juegas en una selección donde tienes más responsabilidad, en una selección que es candidata por ejemplo”, remarcó.

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Concluyendo, Bravo sabe que este paso para Vozinha será muy diferente a lo que ha sido toda su carrera, en la que ahora viene a competir por cosas importantes como son los títulos y tener desafíos de alto nivel como lo puede ser una Copa Libertadores.

“(En Colo Colo) vas a jugar en un equipo que es candidato al título y a competir a nivel internacional. Por eso vamos a ver cómo funciona él bajo esta nueva presión“, finalizó.

“VAMOS A VER CÓMO FUNCIONA ÉL BAJO ESTA NUEVA PRESIÓN”



Claudio Bravo y su análisis por el arribo de Vozinha a Colo Colo, donde afirmó: “Los grandes arqueros sí se destacan por la regularidad”.



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