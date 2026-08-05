Vozinha es presentado en sociedad ante más de 25 mil hinchas de Colo Colo: “Es increíble”

El arquero de Cabo Verde fue presentado en el Estadio Monumental ante más de 25 mil hinchas albos: "No lo dudé", confesó.

Colo Colo vivió una jornada inolvidable con la presentación oficial de Vozinha. El arquero de Cabo Verde, una de las grandes figuras del Mundial 2026, fue recibido por más de 25 mil hinchas en el Estadio Monumental, que se vistió de gala para darle la bienvenida al fichaje más importante del fútbol chileno en los últimos años.

Tras su primera conferencia de prensa, este miércoles llegó el momento del esperado encuentro con la fanaticada alba. En medio de un espectáculo con música en vivo, luces y una ovación que no paró, el guardameta de 40 años apareció en la cancha del Monumental y recibió el cariño de miles de hinchas colocolinos.

Durante la presentación, Vozinha recorrió el estadio junto a los principales trofeos conquistados por Colo Colo a lo largo de su historia, incluida la Copa Libertadores de 1991. El portero saludó a los hinchas y se mostró visiblemente emocionado por el recibimiento.

“Ha sido muy, muy increíble. Estoy muy contento. Agradezco del fondo de mi corazón por todo el cariño, el apoyo del más grande de Chile. ¡Vamos Colo Colo!”, afirmó.

El arquero también reveló que no dudó cuando apareció la posibilidad de vestir la camiseta del Cacique: “Desde el primer momento quise jugar en un gran club y cuando apareció Colo Colo no lo dudé… Vamos a trabajar para lograr todos los objetivos”, cerró.

Publicidad

¿Cuándo debutará Vozinha en Colo Colo?

Ahora queda esperar la decisión del técnico Fernando Ortiz para ver a Vozinha en cancha. Si bien Colo Colo enfrenta este fin de semana a Unión La Calera como visitante en la región de Valparaíso, todo indica que el caboverdiano podría debutar ante O’Higgins el próximo domingo 16 de agosto en el Monumental.