Brilló en Universidad de Chile y hoy está muy cerca de volver al fútbol chileno: este sería su nuevo club

El jugador nacional con pasado en la Universidad de Chile hoy en día está un paso de volver al fútbol chileno.

El mercado de pases sigue siendo hoy en día un gran tema dentro del fútbol chileno, en la que cada uno de los equipos de nuestro país busca reforzarse para la segunda parte del año.

En las últimas horas, se ha conocido la noticia de que un ex Universidad de Chile y que brilló en el ‘Romántico Viajero’, estaría a un paso de concretar su vuelta al fútbol chileno.

Se trata del mediocampista nacional, Ángelo Araos, quien tras varios años en el extranjero, puntualmente entre Brasil y México, estaría muy cerca de hacer realidad su vuelta a Chile.

El equipo que contaría con sus servicios sería Unión Española, el histórico club nacional que hoy está en la Liga de Ascenso, sería el nuevo destino para el jugador de 29 años.

Araos volvería a Chile | Foto: Photosport

Esta información la dio a conocer Radio ADN, en la que indicaron que el jugador tiene todo avanzado para ser refuerzo ‘Hispano’, en la que se sometió a exámenes médicos y espera que se haga su oficial su llegada al club.

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Araos es recordado por lo que fue su gran y fugaz paso por la Universidad de Chile, en la que tuvo seis meses de ensueño, lo que lo llevaron a jugar por el Corinthians de Brasil y luego de esto, inició un largo paso por el extranjero.

Las lesiones sin duda que fueron el principal escollo del jugador nacional, quien sufrió en más de una oportunidad de importantes lesiones, que lo dejaban por un gran tiempo fuera de las canchas. Su último club fue el Puebla de México.

Se espera que las próximas horas puedan ser definitivas para que Ángelo Araos pueda zanjar su vuelta al fútbol chileno, en la que tiene la aprobación total de Ronald Fuentes para arribar a la Unión Española.