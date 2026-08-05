El intermediario Luciano Duthu contó detalles de cómo fueron las negociaciones para que Colo Colo contratara a Vozinha.

En Colo Colo están todos felices con la llegada de Vozinha como el gran refuerzo para el segundo semestre, siendo una verdadera atracción para el fútbol chileno luego de haber sido la revelación del Mundial 2026.

Sin buscarlo, el arquero de 40 años se transformó en uno de los futbolistas más populares del orbe, llegando a casi 30 millones de seguidores en Instagram, gracias a sus notables atajadas en la Copa del Mundo, donde llegó a dieciseisavos de final capitaneando a Cabo Verde.

En Blanco y Negro andaban en la búsqueda de un portero y su nombre fue acercado a las oficinas del Estadio Monumental, donde una ilusión inicial terminó convirtiéndose en realidad.

El pasado domingo Vozinha llegó a Chile, el lunes firmó su contrato con Colo Colo, el martes fue presentado y este miércoles tendrá una bienvenida masiva en La Ruca, con la presencia de 42 mil espectadores.

La confesión del intermediario de Vozinha

En medio de toda esta Vozinhamanía, habló el intermediario que lo acercó al cuadro popular. Se trata del argentino Luciano Duthu, quien lo está acompañando por estos días en nuestro país.

En conversación con TNT Sports, el agente contó detalles de cómo llegó a Vozinha y reveló que antes de Colo Colo estuvo la posibilidad de llevarlo a un equipo de Argentina.

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“Yo soy intermediario de jugadores y siempre, aparte de haber representado muchos años a muchos jugadores, siempre estoy en la búsqueda de acuerdo a lo que me piden los equipos con los que trabajo”, comenzó explicando.

“En este caso un equipo de Argentina me había pedido un arquero de experiencia, con presente, y no se dio lo de Argentina”, lanzó Duthu.

Seguido, indicó que la verdad fue que en Macul se adelantaron y aceleraron para traer a nuestro país al portero caboverdiano.

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“Digamos, Colo Colo avanzó mucho más rápido que lo de Argentina y así fue como empezamos a caminar juntos con Colo Colo y se dio todo”, completó el representante.

Luciano Duthu junto a Vozinha tras su presentación en Colo Colo. (Foto: Instagram)

En síntesis

Vozinha a Colo Colo: El club se adelantó rápidamente a un equipo de Argentina.

El club se adelantó rápidamente a un equipo de Argentina. 42 mil espectadores: Asistirán este miércoles a la bienvenida del arquero en La Ruca.

Asistirán este miércoles a la bienvenida del arquero en La Ruca. Luciano Duthu: El intermediario argentino gestionó la llegada del jugador de 40 años.