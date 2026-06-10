¿Colo Colo o Universidad de Chile? Jürgen Klopp sorprende tras ver una camiseta de la Selección Chilena

El ex entrenador del Liverpool sorprendió a todos los hinchas del fútbol chileno tras ver una camiseta de La Roja.

El Mundial de Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina y mañana comenzará la acción en Ciudad de México, donde el cuadro local enfrentará a Sudáfrica en lo que será el arranque de la cita mundialista.

Son muchas las celebridades y ex jugadores que se darán cita al norte del continente para presencia los distintos partidos y uno que destaca en particular es nada más ni nada menos que Jürgen Klopp, ex entrenador del Borussia Dortmund y el Liverpool.

Sorpresivamente, el influencer chileno, Pedro Canales, tuvo un momento con el DT en donde le mostró la camiseta de Chile con un especial pedido. Antes que Klopp siquiera pudiera responder, preguntó si se trataba de una camiseta de Colo Colo.

Canales, sorpresivamente, le dice que no y a la larga le pide que por favor sea el nuevo entrenador de la Selección Chilena. Klopp se ríe, recibe el regalo con caballerosidad y así termina el momento entre el chileno y el alemán.

¿Jürgen Klopp a La Roja? Lo cierto es que el alemán ha rechazado innumerables ofertas para volver a dirigir, pero ahora está dedicado a otras cosas y no se ve en un futuro cercano que se calce un traje de DT, mucho menos el de Chile.

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En síntesis

El Mundial de Norteamérica 2026 comenzará mañana con el partido entre México y Sudáfrica.

El entrenador alemán Jürgen Klopp asistirá como celebridad a los partidos de la cita mundialista.

El influencer chileno Pedro Canales le regaló la camiseta de Chile al estratega alemán.