El desgarrador testimonio de ex Colo Colo que perdió su pierna: "Mi historia no es para llorar, es para motivarse"

En el día de ayer, se viralizó la terrible noticia de que Nelson Sandoval, ex jugador de Colo Colo en la década de los 90, está pasando por un dramático momento personal al ser amputado de una de sus piernas.

Todo fue viralizado por Rodrigo Pérez, ex jugador de Cobreloa y O’Higgins -entre otros equipos- quien inició la cruzada de ayuda solidaria a través de sus Redes Sociales y conversó con Bolavip Chile para dar a conocer la noticia.

Esta vez, fue el turno del propio Nelson Sandoval, quien habló con nosotros y dio un desgarrador testimonio: “Siempre estoy con ánimo, miro hacia adelante. Trato de que los problemas no me hagan decaer, porque siempre es difícil, pero trato de ver las cosas positivas. La vida está muy difícil para todos y por eso me vi en la situación de hablar porque tengo necesidades”.

“Mi historia no es para llorar, pero sí motivante. Cuando yo estaba en Colo Colo, llegaba a mi casa y veía el campamento; pasar de un baño con tina e hidromasaje a defecar en un cajón de madera me hizo muy fuerte”, dijo con emoción.

Sandoval deja una lección de vida para el mundo: “Viví lo que viví en el fútbol y me hizo muy fuerte. Trato de verle lo positivo y yo realmente soy feliz porque estoy vivo. Miro para el lado, a mi señora con tres operaciones en el corazón, mi hijo que tiene un cáncer desde los 15 años, o sea… tengo que tirar para adelante, ver la manera de rehacerme. Estoy tranquilo pese a las eventualidades de la vida”.

¿Cómo se puede ayudar a Nelson Sandoval?

Toda ayuda dirigida al ex jugador, quien necesita una prótesis de alrededor de 1,5 y 2 millones de pesos debe ser donada a la Cuenta RUT del Banco Estado 10.360-068-5.