El exdelantero paraguayo Cristian Bogado, recordado en Chile por su paso por Colo Colo y Deportes Iquique, fue detenido en Paraguay en el marco de una causa por incumplimiento del deber legal de alimentos que arrastraba desde hace varios años.

El exjugador de 39 años mantenía una orden de captura vigente desde 2016, situación que finalmente derivó en su aprehensión por parte de la Policía Nacional en la ciudad de Ñemby, en el departamento Central.

Cristian Bogado: Detenido en la vía pública en Paraguay

El procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la Comisaría 7ª Central durante un patrullaje preventivo en el barrio Centro de Ñemby. Según detalló el comisario Edgar Ramírez, la detención se concretó en la intersección de Acceso Sur con Sargento Simeón Gómez, luego de que los funcionarios verificaran que Bogado tenía una orden judicial pendiente.

“El mismo contaba con una orden de captura con remisión a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios”, señalaron desde la policía paraguaya.

Una causa que se arrastra desde 2016

El caso está vinculado al expediente N° 3089/2016 por incumplimiento del deber legal alimentario, causa impulsada por su expareja, Shirley Reyes. La orden fue dictada por la jueza Silvia Fabiola Knoop González, de Fernando de la Mora, en el marco de un conflicto judicial que lleva varios años.

Tras su detención, el exfutbolista fue trasladado a una comisaría, aunque horas más tarde recuperó su libertad. El propio Bogado confirmó la noticia a través de redes sociales: “ya estoy en casa, gente. Gracias a Dios y a mis abogados. Gracias por tanta preocupación y cariño. Dios es justo”.

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Su liberación se dio luego de comprometerse a regularizar la deuda por pensión alimenticia, la cual ascendería a unos 170 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 24 millones de pesos chilenos.

DATOS CLAVE

El exfutbolista Cristian Bogado fue detenido en Ñemby por incumplimiento del deber alimentario.

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La orden de captura por incumplimiento alimentario contra el exdelantero estaba vigente desde 2016.