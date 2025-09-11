En Colo Colo los juveniles están teniendo una nueva chance con la llegada de Fernando Ortiz a la dirección técnica, tras la salida de Jorge Almirón, quien no tenía como prioridad foguear a los canteranos.

Y uno que se ganó la consideración del entrenador argentino en los primeros entrenamientos es el extremo haitiano Manley Clerveaux, quien volvió a formar parte del primer equipo.

Incluso el propio Tano elogió sus condiciones en una entrevista que dio la semana pasada a DSports: “Tiene características muy lindas, he revisado entrenamientos, tiene una potencia increíble, tiene un dribling donde se puede sacar un hombre de encima. Las condiciones las tiene”.

Y desde el entorno del futbolista también valoraron lo que ha hecho Ortiz con Clerveaux. Así lo expresó alguien de su círculo cercano a AS Chile.

“Está bien, porque está teniendo más oportunidades para mostrarse y lo tienen más considerado. Hoy entrena con el plantel, pero sólo con el tiempo sabremos si esto será de forma definitiva o no”, comentaron.

“Con Almirón lo subieron, jugó y lo bajaron. Ahora podría ser lo mismo o dejarlo arriba”, agregaron haciendo referencia a lo sucedido con el DT anterior.

Manley Clerveaux se encuentra entrenando con el primer equipo de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

El drama que persigue a la nueva joyita de Colo Colo

Pero el puntero de 19 años tiene un gran problema que lo persigue y que todavía no tiene solución. Se trata de la nacionalidad que sigue en trámite, razón por la que no puede sumar minutos como Sub 21 y además ocupa plaza de extranjero.

Sobre aquello reconocen que todo avanza lento por los problemas que tiene Haití y que no hay fechas establecidas para solucionar este tema.

“Sigue su curso, avanza, pero lento. No sabemos los tiempos a ciencia cierta, menos con Haití, que funciona todo más lento porque no es un país digitalizado al cien por ciento”, indicaron al medio antes citado.