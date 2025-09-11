En Colo Colo hay novedades respecto a Óscar Opazo, quien se lesionó a inicios de semana y es baja confirmada para lo que resta de temporada, justo en el inicio del proceso de Fernando Ortiz como entrenador del cuadro popular.

El Torta sufrió una meniscopatía interna rodilla izquierda, por lo que fue intervenido quirúrgicamente este miércoles 10 de septiembre.

Su tiempo de recuperación será entre 2 a 3 meses según informó el club a través de un comunicado de prensa.

El mensaje de Óscar Opazo tras la cirugía

Luego de la operación, el propio futbolista usó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento para quienes han estado prepcupados por su situación.

“Ahora más tranquilo quisiera agradecer a los que siempre están y mandaron sus buenas energías para que todo saliera bien. Enfocado al 1000% en la recuperación”, escribió en una historia de Instagram

Pero eso no fue todo, ya que el lateral de 34 años también agregó unas palabras para expresar su sentir en este momento desde lo anímico.

“A veces la vida te pone obstáculos y es ahí donde más fuertes tenemos que estar”, añadió en la misma publicación.

Captura de la historia de Instagram de Óscar Opazo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Óscar Opazo en Colo Colo?

Óscar Opazo tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre del 2026, por lo que aún le queda una temporada completa con los albos. Pero su situación deportiva tampoco es la mejor, ya que desde mediados del 2024 perdió la titularidad ante la llegada de Mauricio Isla.

Es más, en la presente campaña solo suma minutos en 15 partidos, sin haber podido aportar con asistencias ni goles.