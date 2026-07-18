En medio de los rumores que acercan a la sensación del Mundial 2026 a Colo Colo, el arquero hace un guiño al Cacique.

Por estos días todo el mundo está expectante al futuro de Vozinha, el arquero sensación del Mundial 2026 que sorprendió con sus actuaciones en la Selección de Cabo Verde. Ahora, el portero de 40 años ha sido acercado a Colo Colo.

Tal cual, porque el experimentado portero está en la carpeta de Blanco y Negro, donde el propio futbolista caboverdiano ha confirmado el interés del Cacique, que justamente está en la búsqueda de un nuevo golero para el segundo semestre.

Si bien pareciera muy lejano al fútbol chileno, Vozinha tendría entre sus referentes a un ídolo nacional, incluso es la única personalidad de nuestro país a la que sigue en redes sociales.

El ídolo de Colo Colo al que sigue Vozinha

Se trata del exarquero Claudio Bravo, quien se formó en Colo Colo, fue campeón con los albos y luego se convirtió en el capitán de la Selección Chilena bicampeona de América.

Quien brilló en Europa en la Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis, es el único chileno que aparece entre los seguidos de Vozinha en Instagram.

Aunque el oriundo de Viluco no es el único referente del arco al que sigue el guardameta africano, pues también aparecen Manuel Neuer, Petr Cech, Edwin Van der Sar y Willy Caballero, entre otros.

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Claudio Bravo es el único chileno al que sigue Vozinha en Instagram. (Foto: Rob Carr/Getty Images)

Cabe recordar que Vozinha está cerca de llegar a los 30 millones de seguidores en Instagram, red social en la que tuvo una explosión tras su estreno en la Copa del Mundo ante España.

Hasta el cierre de esta nota tenía 2.177 seguidos, entre los que estaba Claudio Bravo.

Mira la FOTO a continuación:

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En síntesis