Colo Colo vs. Millonarios: esta es la única forma de verlo EN VIVO y ONLINE en Chile

El cuadro albo se hará presente en La Noche Embajadora. La institución colombiana celebra sus 80 años de existencia.

Colo Colo vuelve a la acción. En vísperas de su retorno a la Liga de Primera, el conjunto popular tendrá un interesante encuentro internacional: enfrentará a Millonarios en un amistoso a estadio lleno.

En el marco del cumpleaños 80 de la escuadra colombiana, el equipo de Fernando Ortiz será su invitado de honor. La Noche Embajadora será una prueba de fuego para el elenco de Macul.

¿La razón? Llega a una semana de su duelo contra Deportes Limache por la categoría de honor. Por ello, estar a la altura en Bogotá será fundamental. Quedará exhibido cómo están los albos para el segundo semestre.

En el local, habrán dos conocidos del fútbol chileno: Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras. El volante tuvo un breve paso por La Roja y el delantero argentino estuvo en las filas de Universidad de Chile.

Colo Colo jugará contra Millonarios en Colombia. (Imagen: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Millonarios?

El partido entre albos y blanquiazules está pactado para este sábado 18 de julio. Se disputará desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en Bogotá.

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¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el amistoso?

El enfrentamiento no será transmitido a través de TV. Solo estará disponible vía STREAMING en la plataforma de pago Disney+.