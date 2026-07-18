Un error garrafal cometió el árbitro del partido amistoso entre Millonarios y Colo Colo que roza el amateurismo.

Este sábado Colo Colo venció por 1-0 en su visita a Millonarios en la ‘Noche Embajadora’, en el marco del aniversario número 80 del club colombiano.

El partido se disputó en el Estadio El Campín de Bogotá, donde los albos se impusieron con la anotación de Claudio Aquino a los 71 minutos.

En este partido el entrenador Fernando Ortiz mandó un equipo titular a la cancha, con Jeyson Rojas como stopper derecho ante la lesión de Jonathan Villagra.

Y este jugador terminó siendo protagonista de una insólita situación que roza el escándalo, pues recibió doble tarjeta amarilla y no fue expulsado por el árbitro Andrés Rojas.

El lateral de Colo Colo fue el primer amonestado del partido a los 52 minutos. Pero luego le mostraron una segunda cartulina amarilla en los 78′, ameritando obviamente la tarjeta roja, la que nunca sacó el referee.

Tras este episodio, el Tano Ortiz decidió sustituir al oriundo de San Javier a los 86′, para que debutara el juvenil Paolo Castro de 19 años.

Publicidad

Jeyson Rojas jugó gratis seis minutos en el partido de Colo Colo vs. Millonarios. (Foto: @colocolooficial)

La suplantación de identidad

Pero aquí ocurrió otro bochorno, pues el cuarto árbitro le indicó que no estaba inscrito en la planilla del partido. Ante aquello, no hallaron mejor solución que ponerle la camiseta de su compañero Pierre Allende, que sí aparecía en la nómina.

Y así fue como ingresó el canterano a la cancha, con la indumentaria de otro futbolista para poder jugar los últimos minutos, algo que claramente no podría ocurrir en un partido oficial.

Publicidad

En síntesis