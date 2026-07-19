“Un dolor de cabeza que no acaba nunca”: Cristián Caamaño destroza la gestión de Azul Azul por los refuerzos

El periodista conversó con Bolavip y disparó contra la mesa directiva, cuestionando la falta de incorporaciones de cara al segundo semestre.

La Universidad de Chile enfrenta duras críticas a una semana de iniciar la segunda rueda del campeonato. En conversación con Bolavip Chile, el periodista Cristián Caamaño calificó los recesos invernales en el club como “un dolor de cabeza que no se acaba nunca”.

Caamaño apuntó a la falta de visión directiva y las trabas económicas que frenan las aspiraciones del plantel. Según el comunicador, esta crisis la padecieron extécnicos como Gustavo Álvarez y Pellegrino, y ahora la sufre Fernando Gago.

La U enfrentará un duro segundo semestre. | Foto: Photosport

El periodista criticó la falta de variantes, detallando que la U solo cuenta con un refuerzo uruguayo. Además, cuestionó el caso del juvenil argentino Reyna, quien será inscrito en el fútbol formativo por la “poca confianza que hay en él”.

La falta de explicaciones de la dirigencia también causó la molestia del analista, quien empatizó con la frustración de la hinchada. “Esta dirigencia, tan buena para hablar en las victorias, siempre se esconde cuando más se requiere“, afirmó.

Finalmente, Caamaño cuestionó si le están negando los recursos económicos necesarios al técnico Fernando Gago. Advirtió que fichar a última hora provocará que el equipo pierda puntos clave en la lucha por el campeonato.

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En síntesis

El periodista Cristián Caamaño criticó los recesos invernales de la Universidad de Chile.

El club cuenta actualmente con un solo refuerzo uruguayo como nueva variante.

El técnico Fernando Gago sufre la falta de visión directiva y recursos económicos.