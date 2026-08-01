El jugador más criticado de Colo Colo en el primer tiempo vs. Everton: “Anda horrendo”

Los hinchas albos perdieron la paciencia con Arturo Vidal. Tuvo un bajo desempeño en los 45 minutos iniciales.

Colo Colo tuvo un complejo primer tiempo en su visita a Everton de Viña del Mar. El conjunto albo se fue empatado 2-2 al descanso, pero hubo un jugador que no estuvo a la altura del desafío.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Arturo Vidal, que exhibió imprecisión en el sector defensivo, específicamente al momento de entregar la salida del elenco popular. Los hinchas no lo toleraron.

Por ello, los fanáticos se descargaron contra el oriundo de San Joaquin a través de redes sociales. Le enrostraron su nivel en los 45 minutos iniciales en el Estadio Sausalito.

“Anda horrendo“, “sáquenlo por favor” y “no está fino hoy“, fueron parte de los comentarios más destacados en X.

Cabe consignar que los goles llegaron por parte de Maximiliano Romero (32′) y Álvaro Madrid (42′) para Colo Colo, mientras que en Everton anotó Alan Medina en dos ocasiones (24′ y 45+5′).

Arturo Vidal recibió cuestionamientos en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Las críticas contra Arturo Vidal en Colo Colo