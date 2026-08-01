Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras el Cobresal vs Unión La Calera

La jornada sabatina dentro del fútbol chileno inició con lo que es un importante compromiso en la zona baja de la tabla de posiciones, en la que Cobresal y Unión La Calera se enfrentaban en el norte de nuestro país.
Dentro de lo que fue esta ‘final, Cobresal se hizo respetar en su casa y goleó por 4-0 a Unión La Calera gracias a los goles de Janpol Morales, Julian Brea, César Yanis y Franco Frías, sumando tres puntos cruciales.
Con este resultado, el conjunto que comanda Gustavo Huerta alcanzó los 17 puntos y salió de la zona de descenso ubicándose en el 14° puesto tras superar a Deportes Concepción en la diferencia de gol, por otra parte el conjunto ‘Cementero’ se mantiene como el colista con 13 unidades.
Para la próxima fecha, Cobresal deberá viajar a Santiago para enfrentar a la Universidad Católica, mientras que Unión La Calera recibirá en condición de local a Colo Colo.
Cobresal consiguió un triunfazo en casa | Foto: Photosport