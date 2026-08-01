La escuadra dirigida por Fernando Ortiz ratificó su once inicial para el compromiso en el Estadio Sausalito.

Colo Colo tiene todo listo y dispuesto para medirse contra Everton. El elenco popular saltará a la cancha con una misión: seguir firme en lo más alto de la Liga de Primera 2026.

La escuadra alba acumula 39 puntos y está en la cima de la tabla de posiciones, por lo que Fernando Ortiz debe mantener a tope el nivel de sus dirigidos. El DT argentino ya definió su formación titular.

Así lo confirmó el propio club de Macul a través de redes sociales. La principal novedad está en el regreso a la acción de Joaquín Sosa, que reemplazará a Erick Wiemberg en la retaguardia.

Luego de la expulsión del último mencionado, el defensor uruguayo recupera su plaza en el once inicial. Será acompañado por Arturo Vidal y Jonathan Villagra en el fondo.

El resto del equipo, el habitual en el Estadio Monumental. Para este partido, Colo Colo no contará con Javier Correa, Fernando de Paul, Marcos Bolados ni Javier Méndez.

Joaquín Sosa será desde el arranque en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La formación de Colo Colo

El dibujo es con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Dicho enfrentamiento entre Colo Colo y Everton está pactado para este sábado 1 de agosto. Se disputará desde las 15:00 horas de Chile en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.