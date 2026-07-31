El arquero caboverdiano había sumado nuevos interesados en los últimos días, pero la opción más concreta sigue siendo la de Colo Colo.

Un verdadero portazo recibió el arquero Vozinha en las últimas horas, mientras sigue dejando en espera a Colo Colo, con quien tenía un preacuerdo.

La revelación del Mundial 2026 y capitán de la Selección de Cabo Verde se ha dejado querer y está aprovechando su gran momento.

Pero en el Estadio Monumental se ponen nerviosos, pues lo anunciaron hace una semana y el futbolista sigue posponiendo su arribo a Chile.

En medio de todo esto apareció el rumor que desde Marruecos lo está tentando el RS Berkane, donde se iría a dirigir el entrenador de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito o más conocido como Bubista, quien ya se puso en contacto con el portero de 40 años.

El portazo que recibió Vozinha

Pero el club marroquí no era la única competencia que tenían los albos, pues en México la periodista Zaritzi Sosa dio a conocer que el Querétaro también le había hecho un ofrecimiento: contrato de 1 millón de dólares por un año, más bonos.

Aunque este rumor de mercado solo duró un par de horas, pues desde los Gallos Blancos salieron a desmentir aquello.

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Fue el co-propietario Ed Malyon quien comentó la publicación de la reportera en X: “Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla – gracias”.

Captura de la publicación de Zaritzi Sosa y la respuesta de Ed Malyon en X.

Cabe recordar que el director técnico del Querétaro es el chileno Esteban González, que partió rumbo al fútbol azteca tras haberse coronado campeón de la Liga de Primera 2025 al mando de Coquimbo Unido.

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La propuesta de Colo Colo

En el caso de Colo Colo, el ofrecimiento fue de 900 mil dólares por un año y medio, aunque en un principio el contrato sería por seis meses con la opción de extender por una temporada.

Mientras tanto, en Blanco y Negro pusieron plazo hasta este fin de semana para definir la situación de Vozinha.

En síntesis

Querétaro desmintió la oferta de un millón de dólares al arquero Vozinha .

la oferta de un millón de dólares al arquero . Colo Colo propuso un contrato de 900 mil dólares por 18 meses.

propuso un contrato de por 18 meses. Blanco y Negro dio plazo hasta este fin de semana para definir el fichaje.