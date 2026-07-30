Ex Colo Colo rompe el silencio y preocupa a todos por su presente en el exterior: “Estoy sufriendo”

El ex futbolista de Colo Colo no lo pasa nada bien en el extranjero y sorprende con su confesión.

El ex defensor de Colo Colo, Alan Saldivia vive hoy en día un presente bastante complejo en el extranjero, en donde el uruguayo se encuentra en el Vasco da Gama de Brasil y ha recibido duras críticas por lo que ha sido su rendimiento.

En las últimas horas, el zaguero uruguayo conversó con los medios tras el triunfo de su equipo en la Copa Sudamericana en la ronda de Playoffs ante Independiente de Medellín, en la que comentó el cuestionamiento que ha recibido por los torcedores.

“Voy a aguantarlo, no tengo problema. Fui hincha y los entiendo. Mi postura hoy es estar en Vasco y trabajar aquí. Vine hace cinco meses, tengo que aceptar mi momento y trabajar más”, partió señalando Saldivia.

Si bien el momento del ex Colo Colo no es el de los mejores, el uruguayo dejó en claro que no tiene en mente dejar el club y confía al 100% en sus capacidades para poder revertir la situación.

Saldivia lo pasa mal en Brasil | Foto: Instagram

“¿Si hay posibilidad de irme? No. No puedo irme así, abandonando el barco. Me voy a quedar aquí, a morir aquí. Siempre que el club quiera contar conmigo, voy a estar aquí, trabajando hasta el último día”, declaró.

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Las declaraciones de Saldivia que impactan a todos

Finalmente, Saldivia no pasó por encima lo que son sus sentimientos ante esta situación, en la que evidenció que se ha visto bastante afectado por las críticas y su presente, pero que con trabajo, esperará poder revertir este complicado momento.

“Obviamente, duele. Estoy sufriendo. Creo que mi presente no es bueno, es malo. Tengo claro eso y también estoy trabajando. Soy un ser humano y me puedo equivocar. Pero no puedo irme así. Y no quiero. Siempre luché en cada equipo donde estuve. Tengo que aceptarlo y trabajar más para salir adelante. Pero voy a recuperarme. Quiero quedarme aquí”, concluyó.