En Colo Colo se pusieron nerviosos en las últimas horas por lo sucedido con el arquero Vozinha, quien fue anunciado como refuerzo el pasado viernes, pero a casi una semana de aquello el futbolista todavía no ha llegado a Chile.
Quien fue la revelación del Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde, aceptó la propuesta del cuadro popular en lo que ha sido el gran batacazo al mercado de fichajes, a nivel nacional e internacional.
Pero a medida que pasan los días crece la incertidumbre, pues el golero no se ha referido a este paso y hasta ahora solo se han conocido las versiones de sus agentes e intermediarios.
Luego que Vozinha no aterrizara este jueves en Santiago, los rumores no se hicieron esperar, que iban desde un arrepentimiento del jugador hasta que había recibido otra propuesta de Marruecos.
Pero lo cierto es que el caboverdiano habría tenido problemas personales que han retrasado su viaje, por lo que ha necesitado más días para preparar el arribo al país.
Sobre aquello se refirió esta tarde el representante Bernardo Vasconcelos, quien aseguró a Radio Cooperativa que el fichaje no se ha caído.
“Vozinha tuvo un problema personal de última hora y necesita un par de días para resolverlo. Cuando lo resuelva estará listo para viajar a Chile”, respondió.
“El jugador sí tiene un acuerdo, ahora solo tiene un problema de última hora que tiene que arreglar, y va a tardar unos días”, añadió.
Comunicado oficial de Colo Colo por el caso Vozinha: Jaime Pizarro sale a dar la cara por este fichaje
La inquietud de Vozinha
Eso sí, el agente transparentó que para el portero es muy importante jugar con su apodo en la espalda, lo que hasta el momento no es permitodo por las bases de la Liga de Primera, algo que buscará ser modificado mañana (viernes) en Consejo de Presidentes.
“Ese tema de tener su nombre en la camiseta es muy importante para él, porque juega con ese nombre Vozinha desde siempre y después del Mundial es muy importante para el mantenerlo en la camiseta”, completó Vasconcelos.
Vozimnha quiere mantener su apodo en la camiseta que vaya a usar. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)
En síntesis
- Vozinha retrasó su viaje a Chile por problemas personales de última hora.
- El fichaje no cayó, confirmó su representante Bernardo Vasconcelos a Radio Cooperativa.
- Consejo de Presidentes debatirá este viernes permitir usar su apodo en la camiseta.