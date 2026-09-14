Rangers vuelve a quedar condenado tras duro tropiezo ante Iquique: ¡La tabla de Primera B!

El conjunto rojinegro cayó de local 2-1 ante los Dragones Celestes y complicaron su objetivo de salvarse del descenso a Segunda División.

Rangers sufrió una dura derrota como local en Talca tras inclinarse 1-2 frente a Deportes Iquique por la Fecha 26 de la Primera B. El conjunto rojinegro desaprovechó una gran oportunidad para acercarse a la salvación y volvió a quedar complicado en el último lugar de la tabla.

Los Dragones Celestes se impusieron con anotaciones de Dilan Rojas (13’) y Agustín Venezia (82’), mientras que Ignacio Mesías (73’) marcó el empate transitorio para los Piducanos.

Deportes Iquique festejó en Talca y encendió la tabla de Primera B (Facebook).

Con este resultado, el elenco dirigido por Ivo Basay sigue hundido en el último puesto y se quedó con 18 puntos, mientras Unión San Felipe y Santa Cruz comparten el penúltimo lugar con 22 unidades.

En la próxima fecha, el cuadro talquino viajará hasta el norte para enfrentar a Deportes Antofagasta, mientras que los iquiqueños que llegaron a 28 puntos y se mantuvieron en el 12° puesto, visitarán a Unión San Felipe en el Valle del Aconcagua.

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La tabla de posiciones de Primera B