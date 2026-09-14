El chileno que da un tremendo salto hacia la Fórmula 1: se une a la agencia de Fernando Alonso

El piloto chileno Nicolás Pino acaba de anunciar que comienza a ser representado por la agencia del español bicampeón del mundo.

Una gran noticia para el motorsport nacional dio a conocer en las últimas horas el piloto Nicolás Pino, que es la gran carta del país para volver a poner la bandera chilena en la Fórmula 1.

Desde hace 43 años que Chile no está en la categoría reina del automovilismo, luego que lo hiciera por primera y única vez el histórico corredor Eliseo Salazar, que pasó por tres escuderías.

Ahora el Nico Pino dio un tremendo salto, firmando por la agencia del ídolo español Fernando Alonso, bicampeón del mundo en 2005-2006 con el equipo Renault y que hoy sigue vigente en Aston Martin.

Así lo confirmó el propio piloto de 21 años en el ChileDay que se realizó en Madrid: “Tengo el honor de poder anunciarles, esta es la noticia que se ha ido filtrando estos últimos días, que desde hoy en adelante Fernando Alonso va a ser el mánager de esta carrera, de este equipo, para poder llevar a Chile a las grandes ligas, poder llegar a la Fórmula 1”.

Cabe recordar que en el último fin de semana se vio a Nico Pino junto al ex Ferrari en el hospitality del equipo Aston Martin en el marco del Gran Premio de España.

El oriundo de Santiago se radicó en el Viejo Continente desde los 13 años, comenzando en el karting europeo, después pasó por la Fórmula 4, para luego dar el salto a las carreras de prototipos y resistencia.

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Nico Pino empieza a ser representado por el piloto español Fernando Alonso. (Foto: Instagram)

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En síntesis

Nicolás Pino , piloto de 21 años , fichó por la agencia de Fernando Alonso .

, piloto de , fichó por la agencia de . Chile no tiene pilotos en Fórmula 1 desde Eliseo Salazar hace 43 años .

no tiene pilotos en desde hace . El anuncio oficial se realizó durante el evento ChileDay en Madrid.