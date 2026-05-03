17:08hs ¡ASÍ LLEGAN LOS EQUIPOS AL PARTIDO!

Colo Colo llega a este encuentro en el segundo lugar de la tabla con 21 unidades. De ganar, superará a Limache y logrará llegar a 24 puntos.

En tanto, el elenco de la cuarta región llega en la octava casilla con 16 unidades, a cinco del "Cacique" y lejos de estar mostrando el desempeño exhibido en 2025.