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Fútbol chileno

EN VIVO | Colo Colo recibe a Coquimbo Unido: mira acá el partido totalmente gratis

El cuadro albo quiere recuperar la cima del torneo en su partido pendiente frente a los "Piratas".

27': SE ASOCIA COLO COLO Y LLEGA AL ARCO RIVAL

Correa ataca y Madrid remata. Los Albos buscan el primero a como dé lugar pero ahí estuvo Diego Sánchez para contener el lanzamiento.

23': TIRO DE ESQUINA PARA LOS ALBOS

Colo Colo recupera terreno en ataque y comienza a presionar a Coquimbo. Córner para los albos.

18': SE ENFRÍA EL PARTIDO EN PEDRERO

Tras un vertiginoso arranque, Albos y "Piratas" se entrampan en el medio de la cancha sin claridad en ataque.

13': ¡EN QUÉ ESTUVO, VILLAGRA!

Tras un córner desde la derecha, Jonathan Villagra cabeceó y fue Lucas Pratto quien salvó a Coquimbo en la línea. Era el primero del Popular.

10': PELIGRO EN EL ÁREA DE COLO COLO

Falta cercana al pórtico albo preocupa a la defensa pero no al golero, quien estuvo atento para contener el primer tiro libre del "Pirata" en el encuentro.

6': AMARILLA PARA COQUIMBO

Tras una fuerte entrada sobre Víctor Felipe Méndez, el jugador coquimbano Elvis Hernández se convierte en e primer amonestado del partido.

3': INSISTE EL POPULAR

El local ataca de entrada y asfixia al visitante. Esta vez, Javier Correa se jugó la personal y sacó un remate que se terminó desviando en la defensa.

1': PRIMER AVISO DE LOS ALBOS

El Cacique llegó por la banda izquierda y estuvo cerca de sorprender de entrada a los aurinegros.

PITAZO INICIAL: ¡YA JUEGAN COLO COLO Y COQUIMBO UNIDO EN EL MONUMENTAL!

Colo Colo y Coquimbo Unido ya juegan en Pedrero. Los Albos lo buscan de derecha a izquierda en la pantalla.

¡EL ONCE DEL BARBÓN!

¡QUÉ LOOK SACÓ EL KING!

Arturo Vidal exhibe un extravagante corte en la previa al choque frente a Coquimbo Unido.

LOS EQUIPOS YA CALIENTAN EN LA CANCHA

Albos y "Piratas" ya calientan en el césped del Monumental. El encuentro comienza dentro de 15 minutos.

¡ASÍ LLEGAN LOS EQUIPOS AL PARTIDO!

Colo Colo llega a este encuentro en el segundo lugar de la tabla con 21 unidades. De ganar, superará a Limache y logrará llegar a 24 puntos.

En tanto, el elenco de la cuarta región llega en la octava casilla con 16 unidades, a cinco del "Cacique" y lejos de estar mostrando el desempeño exhibido en 2025.

¡FORMACIÓN DEL CACIQUE CONFIRMADA!

¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE BOLAVIP!

Colo Colo y Coquimbo Unido saltan en minutos a la cancha del Estadio Monumental. No te pierdas ningún detalle del encuentro junto a BOLAVIP CHILE.

Albos y Piratas chocan en el Monumental. (Foto: Photosport)
Albos y Piratas chocan en el Monumental. (Foto: Photosport)

Colo Colo salta esta tarde a la cancha del Estadio Monumental con la misión de recuperar la cima de la tabla de la Liga de Primera. En frente eso sí, tiene al vigente campeón del fútbol chileno: Coquimbo Unido.

Para este encuentro, Fernando Ortiz volvió a decantarse por Gabriel Maureira en el arco ante la baja obligada por una grave lesión de Fernando De Paul.

En tanto, el elenco visitante llega con la responsabilidad de recuperar terreno en el plano local, dado que no ha logrado repetir la gesta que consiguió en 2025 de la mano de Esteban González.

Sigue acá el partido minuto a minuto:

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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