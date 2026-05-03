Colo Colo salta esta tarde a la cancha del Estadio Monumental con la misión de recuperar la cima de la tabla de la Liga de Primera. En frente eso sí, tiene al vigente campeón del fútbol chileno: Coquimbo Unido.
Para este encuentro, Fernando Ortiz volvió a decantarse por Gabriel Maureira en el arco ante la baja obligada por una grave lesión de Fernando De Paul.
En tanto, el elenco visitante llega con la responsabilidad de recuperar terreno en el plano local, dado que no ha logrado repetir la gesta que consiguió en 2025 de la mano de Esteban González.