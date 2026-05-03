Fútbol chileno hoy: los partidos de Copa de la Liga 2026, la Liga de Primera y Primera B que van por TV

El fútbol chileno no se detiene y este domingo 3 de mayo ofrece una cartelera cargada de partidos a lo largo de todo el día, con acción en la Copa de la Liga 2026, la Liga de Primera y la Primera B.

Además, la programación contempla compromisos relevantes tanto en la parte alta como en la lucha por sumar puntos importantísimos en cada torneo, con equipos saltando a la cancha en distintas ciudades de nuestro país.

U.de Concepción vs. la UC y Deportes Limache vs O’Higgins

La programación comenzará a las 12:30 horas, cuando Universidad de Concepción reciba a Universidad Católica en el Ester Roa Rebolledo, encuentro será dirigido por Mario Salvo y contará con transmisión TNT Sports Premium

El cierre en este torneo será a las 20:00 horas, con el duelo entre Deportes Limache y O’Higgins en el Lucio Fariña de Quillota. Franco Jiménez será el árbitro de un compromiso de un compromiso que también irá por TNT Sports Premium.

Los Cruzados quieren aprovechar el envión anímico tras el triunfo en Copa Libertadores | FOTO: Adrian Nuques/API/Photosport

Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Liga de Primera

A las 17:30 horas se disputará uno de los partidos más atractivos del día. Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en duelo pendiente de la novena fecha, el cual será dirigido por Héctor Jona y tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

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El Cacique busca no perderle pisada al líder Deportes Limache | FOTO: Andres Pina/Photosport

Magallanes vs. Copiapó, Santiago Wanderes vs. Deportes Temuco y Cobreloa vs. Antofagasta

La acción del ascenso arrancará también a las 12:30 horas, cuando Magallanes se mida ante Deportes Copiapó en el Municipal de San Bernardo. Gustavo Ahumada será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

Luego, a las 15:00 horas, Santiago Wanderers recibirá a Deportes Temuco en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El árbitro será Cristián Droguett y el partido se verá por TNT Sports Premium.

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Los Caturros quieren meterse de lleno en la lucha por el ascenso | FOTO: Diego Martin/Photosport

Finalmente, el cierre de la jornada en la división de plata del balompié nacional será a las 17:30 horas, cuando Cobreloa enfrente a Deportes Antofagasta en el estadio Zorros del Desierto. Francisco Gaggero impartirá justicia en un duelo que será transmisión de TNT Sports.