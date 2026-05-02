Fernando Ortiz cocina a fuego lento una movida que busca sorprender a todos los hinchas de Colo Colo

Colo Colo tiene este domingo la inmejorable chance de quedar como el único y exclusivo puntero de la Liga de Primera 2026, donde deberá recibir la visita de Coquimbo Unido en un Estadio Monumental que se espera lleno hasta las banderas.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz viene de un sufrido triunfo ante la Universidad de Concepción en el sur del país y buscará su octavo triunfo de la temporada en este torneo, donde comparte la punta con Deportes Limache.

Correa iría del arranque. | Foto: Photosport

En el partido ante el Campanil, los autores de los goles fueron Maximiliano Romero en el primer tiempo y Joaquín Correa en el epílogo, quienes según ESPN se aprestan para arrancar de titulares en el ataque albo.

La inclusión de ambos delanteros desde el inicio forzaría a los albos a jugar con un 3-5-2, donde destaca el regreso de Arturo Vidal en la retaguardia junto a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, uno de los jugadores más destacados en el año para el Cacique.

Así las cosas, la mesa está servida para que Colo Colo demuestre ante su público que es un serio candidato al título y que los partidos bravos los puede sacar adelante, algo que hasta este momento le ha costado en demasía a Fernando Ortiz en su paso por Macul.

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En síntesis

Colo Colo busca su octavo triunfo de la temporada ante Coquimbo Unido en el Monumental.

Los delanteros Maximiliano Romero y Joaquín Correa serán titulares tras anotar ante Universidad de Concepción.

El técnico Fernando Ortiz empleará un esquema 3-5-2 con el regreso de Arturo Vidal.