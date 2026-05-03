Formación CONFIRMADA de Colo Colo ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026

Este domingo 3 de mayo, Colo Colo enfrentará al siempre complicado Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en un partido pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera 2026.

El compromiso es de suma importancia para los dirigidos por el argentino Fernando Ortiz, quienes necesitan un triunfo para convertirse en líderes exclusivos del torneo y sacarle ventaja a Deportes Limache en la lucha por la cima de la tabla.

En ese escenario, el Cacique saltará al gramado de la Ruca con una llamativa formación, ya que volverá a utilizar el esquema 3-5-2, aunque con importantes cambios respecto a sus últimas presentaciones.

Ortiz golpea el tablero: va con dos delanteros y Vidal de titular

El “Tano” Ortiz se la juega con Javier Correa y Maximiliano Romero en el frente de ataque, dos jugadores que vienen de convertir ante Universidad de Concepción y que buscarán consolidarse como la dupla ofensiva.

Otra de las novedades pasa por la titularidad de Arturo Vidal y la inclusión de Matías Fernández Cordero en desmedro de Jeyson Rojas, quienes aportarán experiencia en defensa y el mediocampo respectivamente.

El ex Independiente del Valle tendrá su gran oportunidad en Colo Colo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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De esta forma, el conjunto popular formará con: Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; mientras que en delantera estarán Javier Correa y Maximiliano Romero.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs Coquimbo Unido?

Colo Colo y Coquimbo Unido se verán las caras este domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental, en el marco de la novena fecha de la Liga de Primera.