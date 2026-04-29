Advierten a Fernando Ortiz de cara al partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido: “Sería un error”

Colo Colo se tiene que poner al día este fin de semana en la Liga de Primera 2026, ya que el domingo recibirá en el Estadio Monumental la visita de Coquimbo Unido en un partido que fue suspendido en primera instancia por la participación internacional de los piratas.

Ahí, Fernando Ortiz deberá tomar una decisión en el arco de los albos si ratifica a Gabriel Maureira como titular o si se la juega por Eduardo Villanueva para que gane rodaje a la par de su compañero en el puesto.

“No sé si se lo ganó, pero lo hizo bien y a mí me puso muy contento porque sacó el partido adelante y tuvo un achique que fue determinante”, analizó en diálogo con Bolavip Chile, Alex Varas, ex portero del fútbol chileno.

Maureira se mostró sólido en Colo Colo. | Foto: Photosport

Para Varas, la situación es clara: “Si Ortiz se decidió por él, tiene que darle la mayor cantidad de minutos posibles. Sería un error la rotación, es el momento para que vaya soltándose y agarrar ritmo de juego profesional. No es lo mismo que jugar en la juvenil”.

“Colo Colo no espera. Mi recomendación sería que Gabriel Maureira juegue lo más posible en este tiempo”, complementó sobre quién debería ser el portero titular el domingo ante Coquimbo Unido.

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¿Qué hará Fernando Ortiz? Recién el domingo se sabrá si ratifica o no a Gabriel Maureira, pero lo único claro es que Colo Colo tendrá que afrontar la recta final del primer semestre con porteros de poca experiencia profesional.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido el domingo en el Estadio Monumental.

El técnico Fernando Ortiz debe decidir la titularidad entre Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

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