Colo Colo recibe una ‘buena’ noticia en la previa del partido ante Coquimbo Unido: De esto se trata

Colo Colo vuelve a los entrenamientos este miércoles pensando en el compromiso pendiente que tiene en la Liga de Primera 2026, donde este domingo debe recibir a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz tiene la obligación de quedarse con los tres puntos para consolidar su primer lugar en el torneo, posición que al día de hoy comparte con Deportes Limache, pero con peor diferencia de gol.

El Tano y Colo Colo pueden quedar punteros el domingo. | Foto: Photosport

En la previa del encuentro, el Cacique recibió una ‘buena’ noticia: Coquimbo Unido perdió de manera estrepitosa en Copa Libertadores de América ante Deportes Tolima y llega golpeado para enfrentar a los albos.

No solo el resultado afecta al cuadro dirigido por Hernán Caputto: los piratas deberán emprender un largo viaje de regreso a Santiago mediante escalas, haciendo aún más duradero el trayecto de regreso al país.

Así las cosas, Colo Colo enfrentará a un Coquimbo Unido golpeado y cansado el próximo domingo, compromiso en donde se espera que asistan más de 40 ml espectadores al Estadio Monumental en un partido donde también se espera el regreso de Arturo Vidal al equipo tras haber cumplido su partido de suspensión.

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En síntesis

Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido este domingo en el Estadio Monumental.

El equipo de Fernando Ortiz comparte el primer lugar con Deportes Limache.

Arturo Vidal regresará al equipo tras cumplir su partido de suspensión.