Llegó el momento de que vuelva a rodar el balón en el torneo local. Colo Colo y Deportes Limache le dan el vamos a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026 este viernes 24 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Monumental. El elenco de Macul saldrá a la cancha con el objetivo claro de sumar de a tres para estirar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones y dar el primer paso rumbo al título.
La escuadra dirigida por Fernando Ortiz completó un semestre inicial de altísimo rendimiento, sosteniendo una regularidad futbolística que lo tiene como el candidato principal a la corona. Sin embargo, en el cuerpo técnico albo saben que la segunda mitad del año no concede margen de error y que arrancar con el pie derecho ante su gente resulta fundamental para mantener la ventaja táctica sobre sus perseguidores.
El desafío de la “bestia negra”: El invicto de Víctor Rivero ante el albo
Pese al gran momento que atraviesa el cuadro colocolino, el duelo de esta noche asoma con un grado alto de complejidad. Frente al líder estará el sorpresivo Deportes Limache de Víctor Rivero, un conjunto que ha sabido jugarle de igual a igual a las potencias del balompié nacional y que ostenta un registro particular: desde su histórico arribo a la máxima categoría, los tomateros no saben de derrotas frente al Cacique.
Con un orden defensivo férreo y un contragolpe punzante, el cuadro limachino buscará amargarle la noche al puntero en Pedrero y ratificar su etiqueta de “bestia negra”. Colo Colo, en tanto, saltará al terreno de juego motivado por el deseo de revancha, buscando romper el maleficio ante los de la Región de Valparaíso para afianzarse en lo más alto del fútbol chileno.