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LIGA DE PRIMERA

EN VIVO: Colo Colo vs Deportes Limache sigue el minuto a minuto en la vuelta de la Liga de Primera

El Cacique de Fernando Ortiz busca revancha y consolidar su liderato en la tabla de posiciones. Al frente estará el cuadro tomatero de Víctor Rivero, un rival que se mantiene invicto ante los albos desde su ascenso a la división de honor.

36' - ¡ÁLVARO MADRID AVISA!

El volante se gira y prueba con un misil que la defensa logra desviar.

32' - ¡SE LO FARREA COLO COLO!

Álvaro Madrid aparece por derecha y mete un centro al área para un Maximiliano Romero que no logra alcanzarlo.

25' - ¡MARADONIANA DE LEA HERNÁNDEZ!

Tremenda jugada del extremo albo sacándose a quien se le cruzó por delante, pero su remate fue enviado al tiro de esquina por el arquero rival.

22' - ¡ERA EL PRIMERO DE COLO CLO!

Víctor Felipe Méndez prueba con un remate cruzado que el arquero manotea con lo justo para evitar el 1 a 0.

11' - ¡RESPONDE COLO COLO!

Un rebote le deja la pelota servida a Jeyson Rojas, quien fusila desde fuera del área pero manda el balón a las nubes.

10' - ¡AVISA LIMACHE!

En la más clara del partido, Leo Valencia cede para que Jean Meneses pruebe con un remate que se va por fuera de la portería.

1' - ¡ARRANCA LA SEGUNDA RUEDA DEL TORNEO!

Colo Colo enfrenta a Deportes Limache en el Estadio Monumental buscando escaparse aún más en el liderato.

¡YA ES OFICIAL!

Colo Colo le da la bienvenida a Vozinha antes del partido ante Limache.

¡COLO COLO QUIERE REVANCHA!

En la primera rueda, el Cacique debutó enfrentando a Limache y lo pasó muy mal. El Cacique se comió una goleada por 3 a 1 que dejó la escoba y obligó a los cambios que hoy lo tienen como puntero exclusivo del torneo.

¡EL ONCE DE LIMACHE!

Los Tomateros tienen listos a los elegidos:

¡FORMACIÓN DE COLO COLO!

Así va el Cacique esta noche:

¡BOMBAZO MUNDIAL!

Justo antes del partido, Aníbal Mosa confirma el primer refuerzo de Colo Colo para la segunda rueda, directamente desde el Mundial 2026: Vozinha. Los detalles aquí.

¿DÓNDE VER EL COLO COLO VS LIMACHE?

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¡LIMACHE NO SE QUEDA ATRÁS!

Los Tomateros cerraron la primera rueda goleando por 4 a 1 a San Marcos de Arica en la Copa Chile 2026 que lo mantiene vivo en la pelea por la clasificación a octavos de final.

¡COLO COLO VIENE ENCENDIDO!

Antes de la segunda rueda, el Cacique hizo una intertemporada en Colombia que finalizó con un triunfo por la cuenta mínima ante Millonarios.

¡COMIENZA LA SEGUNDA RUEDA CON EL LÍDER DEFENDIENDO LA CIMA!

¡Muy buenas tardes a todos y todas! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción de lo que será el inicio de la segunda parte del torneo con el duelo entre Colo Colo y Deportes Limache en el Estadio Monumental. El Cacique quiere revancha ante su bestia negra, el que quiere volver a sorprenderlos a domicilio.

Colo Colo buscará revancha ante Deportes Limache.
© PhotosportColo Colo buscará revancha ante Deportes Limache.

Llegó el momento de que vuelva a rodar el balón en el torneo local. Colo Colo y Deportes Limache le dan el vamos a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026 este viernes 24 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Monumental. El elenco de Macul saldrá a la cancha con el objetivo claro de sumar de a tres para estirar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones y dar el primer paso rumbo al título.

La escuadra dirigida por Fernando Ortiz completó un semestre inicial de altísimo rendimiento, sosteniendo una regularidad futbolística que lo tiene como el candidato principal a la corona. Sin embargo, en el cuerpo técnico albo saben que la segunda mitad del año no concede margen de error y que arrancar con el pie derecho ante su gente resulta fundamental para mantener la ventaja táctica sobre sus perseguidores.

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El desafío de la “bestia negra”: El invicto de Víctor Rivero ante el albo

Pese al gran momento que atraviesa el cuadro colocolino, el duelo de esta noche asoma con un grado alto de complejidad. Frente al líder estará el sorpresivo Deportes Limache de Víctor Rivero, un conjunto que ha sabido jugarle de igual a igual a las potencias del balompié nacional y que ostenta un registro particular: desde su histórico arribo a la máxima categoría, los tomateros no saben de derrotas frente al Cacique.

Con un orden defensivo férreo y un contragolpe punzante, el cuadro limachino buscará amargarle la noche al puntero en Pedrero y ratificar su etiqueta de “bestia negra”. Colo Colo, en tanto, saltará al terreno de juego motivado por el deseo de revancha, buscando romper el maleficio ante los de la Región de Valparaíso para afianzarse en lo más alto del fútbol chileno.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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