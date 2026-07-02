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COPA CHILE

EN VIVO: O’Higgins vs Colo Colo | Sigue el minuto a minuto GRATIS del duelo por Copa Chile

Fernando Ortiz patea el tablero albo y alista una formación plagada de sorpresas y juveniles promesas.

41' | GOOOOOOOOOOOOL DE O'HIGGINS

Cayó el 2-0 en El Teniente: el uruguayo Thiago Vecino aprovechó un preciso centro de zurda de Francisco González y con un frentazo, estiró la diferencia en el marcador.

39' | LA PRIMERA AMONESTACIÓN DEL PARTIDO

Francisco González fue amonestado por Franco Jiménez tras una falta sobre Diego Ulloa. 

31' | ASÍ FUE EL 1-0 DE O'HIGGINS ANTE COLO COLO

29' | SE JUNTARON DOS JUVENILES Y OTRA VEZ SE APROXIMAN LOS ALBOS

Entre Yastin Cuevas y Vicente Martínez armaron una acción que terminó con una volea del Vicho, pero se fue alta por sobre el pórtico defendido por Jorge Peña.

27' | POR FIN SE ACERCÓ COLO COLO

Álvaro Madrid recibió el balón fuera del área e intentó un remate que se fue ancho de la portería de O'Higgins. ¡Gana el local por 1-0!

18' | EL CAPO DE PROVINCIA LLEGA POR TODOS LADOS

Ahora fue Rodrigo Godoy quien sacó un centro por la izquierda y el uruguayo Thiago Vecino no pudo dirigir su cabezazo al arco. ¡Ganan 1-0 los celestes, pero podría ser más holgado el triunfo!

15' | O'HIGGINS TUVO EL SEGUNDO EN LOS PIES DE GODOY

La defensa de Colo Colo da todas las ventajas posibles. El zurdo juvenil se arrancó por la banda izquierda y sacó un tiro rasante que Maureira despejó muy bien con el pie izquierdo. 

12' | GOOOOOOOOL DE O'HIGGINS

Otro error de Erick Wiemberg en la última línea, pero esta vez lo aprovechó Francisco González, quien literalmente ajustició al portero Gabriel Maureira. ¡Gana el Capo de Provincia por 1-0!

(Jorge Loyola/Photosport).
(Jorge Loyola/Photosport).

6' | FELIPE OGAZ RECIBIÓ UN PELOTAZO FUERTE

El volante de O'Higgins quedó muy dolorido y requirió atención médica, pero como no hubo amonestado ni expulsado en el rival, debió salir durante un minuto de la cancha.

2' | O'HIGGINS COMENZÓ CON UNA PRESIÓN FURIOSA

Erick Wiemberg cometió un error que Martín Sarrafiore intentó aprovechar con un remate dentro del área, pero el uruguayo Javier Méndez salvó al Cacique. ¡Sigue el 0!

COMENZÓ EL PARTIDO

El árbitro Franco Jiménez pitó el inicio del encuentro: ¡igualan 0-0 O'Higgins vs Colo Colo!

LOS EQUIPOS VAN RUMBO A LA CANCHA DE EL TENIENTE

Tanto los Celestes como el cuadro albo enfilan rumbo al césped rancagüino para afrontar este partido, el cuarto de ambos equipos en el Grupo E de la Copa Chile.

EL ENTRENADOR DE O'HIGGINS TAMBIÉN ABORDÓ EL ENCUENTRO

"Les cedimos mucho el terreno allá, hoy intentaremos pararnos más arriba, con otro sistema. Veremos si lo que trataremos de hacer funciona", manifestó Bovaglio en la previa.

EL DT DE COLO COLO EXPLICA SU FORMACIÓN ALTERNATIVA

"Pocos días para descansar el partido, pero afrontar lo que toca con el mayor compromiso de hacer un buen papel y sacar un buen resultado. Hay un mix de toma de decisiones. Quizás hay algunos jugadores tocados y tres partidos en una semana... queremos tratar de cuidarlos. También pretendo ver jóvenes, me dan tranquilidad cuando tienen la posibilidad de jugar. Todo depende de ellos, presento siempre lo mejor que puedo", manifestó el Tano Ortiz.

LOS SUPLENTES DE COLO COLO EN RANCAGUA

Foto: Colo Colo.

Foto: Colo Colo.

LA DISPOSICIÓN TÁCTICA DEL CACIQUE

Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Diego Ulloa en la zaga; Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Vicente Martínez en el mediocampo; Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández en el tridente ofensivo.

COLO COLO TAMBIÉN RATIFICA SU ONCENA

Foto: Colo Colo.

Foto: Colo Colo.

LA DISPOSICIÓN TÁCTICA DE O'HIGGINS

Jorge Peña en la portería; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela y Luis Pavez en la defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Martín Sarrafiore en el mediocampo; Francisco González, Thiago Vecino y Rodrigo Godoy en el ataque.

O'HIGGINS RATIFICA SU FORMACIÓN

Foto: O'Higgins.

Foto: O'Higgins.

LAS BAJAS ALBAS PARA ESTE DUELO

Colo Colo tiene seis bajas por problemas físicos para este partido: Fernando de Paul, Jonathan Villagra, Marcos Bolados, Lautaro Pastrán y dos que están en reintegro deportivo, Claudio Aquino con Javier Correa.

COLO COLO PUEDE ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN

En caso de que venzan a O'Higgins, los albos estarán matemáticamente en la siguiente ronda de la Copa Chile.

CONOCE AL ÁRBITRO DEL PARTIDO

Franco Jiménez será el juez de este encuentro. Estará acompañado por Eric Pizarro y Alan Sandoval, mientras que Reinerio Alvarado será el cuarto réferi. Como dato, el VAR sólo estará disponible en la final del torneo.

(Jorge Loyola/Photosport).
(Jorge Loyola/Photosport).

EL VESTUARIO ALBO TAMBIÉN LUCE APTO

EL CAMARÍN LOCAL ESTÁ LISTO Y DISPUESTO

LOS CONVOCADOS DEL CAPO DE PROVINCIA

LOS CONSEJOS DE O'HIGGINS PARA EL INGRESO AL ESTADIO

LOS CITADOS DE COLO COLO PARA LA VISITA A O'HIGGINS

Foto: Colo Colo.

Foto: Colo Colo.

REVISA EL COMPACTO DEL PRIMER DUELO ENTRE AMBOS

¡BIENVENIDOS A LA EMOCIÓN DE LA COPA CHILE!

Buenas tardes a todos y todas: estamos acá para llevarles los detalles del duelo entre O'Higgins y Colo Colo, válido por la 2° fecha del Grupo E.

Colo Colo visita a O'Higgins en Rancagua.
© PhotosportColo Colo visita a O'Higgins en Rancagua.

El certamen tradicional entra en tierra derecha y el bando de las especulaciones se reduce a cero sobre el césped de la Región de O’Higgins. El Grupo E de la Copa Chile se pone al día definitivamente con el duelo en que O’Higgins recibe a Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua, en lo que promete ser un choque de dientes apretados. La escuadra adiestrada por Lucas Bovaglio tiene la opción de revancha, pues cayó ante los albos en el Estadio Monumental en el primer turno y ahora busca sacudirse el polvo ante su gente.

El presente logístico para los celestes en la tabla de posiciones es sumamente complejo y los obliga a sumar de a tres de forma inminente. El último antecedente del Capo de Provincia en este certamen fue el pálido empate 1-1 frente a Deportes Recoleta, donde Felipe Flores anotó su primer gol con la camiseta rancagüina. Por esto mismo, al cabo de tres juegos disputados, el elenco rancagüino suma apenas dos puntos en la clasificación, quedando sin margen de error liguero si quiere prenderse en la lucha por avanzar de ronda.

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La patrulla juvenil del Cacique: Formación inédita y una baja por castigo

Por la vereda opuesta aparece una realidad diametralmente opuesta, donde la tranquilidad de los resultados le permite al cuerpo técnico ensayar nuevas variantes en la pizarra táctica. Por su parte, el Cacique lidera la zona con puntaje ideal luego de tres encuentros jugados, demostrando una arrolladora jerarquía liguera internacional y doméstica en la cancha.

Aprovechando el bando de la ventaja matemática, se vislumbra que Fernando Ortiz disponga de una formación titular con muchas sorpresas juveniles en el pasto histórico de Rancagua, dándole rodaje a las promesas del semillero de Macul. Sin embargo, no todo es alegría en el búnker popular, ya que el DT tendrá que armar el puzle ofensivo sin la presencia de Felipe Raipán, delantero que debe cumplir un estricto castigo después de ver la tarjeta roja directa por su expulsión ante Unión Española. ¡Promesa de buen fútbol en El Teniente!

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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