Buenas tardes a todos y todas: estamos acá para llevarles los detalles del duelo entre O'Higgins y Colo Colo, válido por la 2° fecha del Grupo E.

Franco Jiménez será el juez de este encuentro. Estará acompañado por Eric Pizarro y Alan Sandoval , mientras que Reinerio Alvarado será el cuarto réferi. Como dato, el VAR sólo estará disponible en la final del torneo.

"Pocos días para descansar el partido, pero afrontar lo que toca con el mayor compromiso de hacer un buen papel y sacar un buen resultado. Hay un mix de toma de decisiones. Quizás hay algunos jugadores tocados y tres partidos en una semana... queremos tratar de cuidarlo s. También pretendo ver jóvenes, me dan tranquilidad cuando tienen la posibilidad de jugar. Todo depende de ellos, presento siempre lo mejor que puedo", manifestó el Tano Ortiz.

"Les cedimos mucho el terreno allá, hoy intentaremos pararnos más arriba, con otro sistema . Veremos si lo que trataremos de hacer funciona", manifestó Bovaglio en la previa.

Tanto los Celestes como el cuadro albo enfilan rumbo al césped rancagüino para afrontar este partido, el cuarto de ambos equipos en el Grupo E de la Copa Chile.

El volante de O'Higgins quedó muy dolorido y requirió atención médica, pero como no hubo amonestado ni expulsado en el rival, debió salir durante un minuto de la cancha.

Otro error de Erick Wiemberg en la última línea, pero esta vez lo aprovechó Francisco González , quien literalmente ajustició al portero Gabriel Maureira . ¡Gana el Capo de Provincia por 1-0!

La defensa de Colo Colo da todas las ventajas posibles. El zurdo juvenil se arrancó por la banda izquierda y sacó un tiro rasante que Maureira despejó muy bien con el pie izquierdo.

Ahora fue Rodrigo Godoy quien sacó un centro por la izquierda y el uruguayo Thiago Vecino no pudo dirigir su cabezazo al arco. ¡Ganan 1-0 los celestes, pero podría ser más holgado el triunfo!

Álvaro Madrid recibió el balón fuera del área e intentó un remate que se fue ancho de la portería de O'Higgins. ¡Gana el local por 1-0!

Entre Yastin Cuevas y Vicente Martínez armaron una acción que terminó con una volea del Vicho, pero se fue alta por sobre el pórtico defendido por Jorge Peña.

Cayó el 2-0 en El Teniente: el uruguayo Thiago Vecino aprovechó un preciso centro de zurda de Francisco González y con un frentazo, estiró la diferencia en el marcador.

El certamen tradicional entra en tierra derecha y el bando de las especulaciones se reduce a cero sobre el césped de la Región de O’Higgins. El Grupo E de la Copa Chile se pone al día definitivamente con el duelo en que O’Higgins recibe a Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua, en lo que promete ser un choque de dientes apretados. La escuadra adiestrada por Lucas Bovaglio tiene la opción de revancha, pues cayó ante los albos en el Estadio Monumental en el primer turno y ahora busca sacudirse el polvo ante su gente.

El presente logístico para los celestes en la tabla de posiciones es sumamente complejo y los obliga a sumar de a tres de forma inminente. El último antecedente del Capo de Provincia en este certamen fue el pálido empate 1-1 frente a Deportes Recoleta, donde Felipe Flores anotó su primer gol con la camiseta rancagüina. Por esto mismo, al cabo de tres juegos disputados, el elenco rancagüino suma apenas dos puntos en la clasificación, quedando sin margen de error liguero si quiere prenderse en la lucha por avanzar de ronda.

La patrulla juvenil del Cacique: Formación inédita y una baja por castigo

Por la vereda opuesta aparece una realidad diametralmente opuesta, donde la tranquilidad de los resultados le permite al cuerpo técnico ensayar nuevas variantes en la pizarra táctica. Por su parte, el Cacique lidera la zona con puntaje ideal luego de tres encuentros jugados, demostrando una arrolladora jerarquía liguera internacional y doméstica en la cancha.

Aprovechando el bando de la ventaja matemática, se vislumbra que Fernando Ortiz disponga de una formación titular con muchas sorpresas juveniles en el pasto histórico de Rancagua, dándole rodaje a las promesas del semillero de Macul. Sin embargo, no todo es alegría en el búnker popular, ya que el DT tendrá que armar el puzle ofensivo sin la presencia de Felipe Raipán, delantero que debe cumplir un estricto castigo después de ver la tarjeta roja directa por su expulsión ante Unión Española. ¡Promesa de buen fútbol en El Teniente!