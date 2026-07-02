El certamen tradicional entra en tierra derecha y el bando de las especulaciones se reduce a cero sobre el césped de la Región de O’Higgins. El Grupo E de la Copa Chile se pone al día definitivamente con el duelo en que O’Higgins recibe a Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua, en lo que promete ser un choque de dientes apretados. La escuadra adiestrada por Lucas Bovaglio tiene la opción de revancha, pues cayó ante los albos en el Estadio Monumental en el primer turno y ahora busca sacudirse el polvo ante su gente.
El presente logístico para los celestes en la tabla de posiciones es sumamente complejo y los obliga a sumar de a tres de forma inminente. El último antecedente del Capo de Provincia en este certamen fue el pálido empate 1-1 frente a Deportes Recoleta, donde Felipe Flores anotó su primer gol con la camiseta rancagüina. Por esto mismo, al cabo de tres juegos disputados, el elenco rancagüino suma apenas dos puntos en la clasificación, quedando sin margen de error liguero si quiere prenderse en la lucha por avanzar de ronda.
La patrulla juvenil del Cacique: Formación inédita y una baja por castigo
Por la vereda opuesta aparece una realidad diametralmente opuesta, donde la tranquilidad de los resultados le permite al cuerpo técnico ensayar nuevas variantes en la pizarra táctica. Por su parte, el Cacique lidera la zona con puntaje ideal luego de tres encuentros jugados, demostrando una arrolladora jerarquía liguera internacional y doméstica en la cancha.
Aprovechando el bando de la ventaja matemática, se vislumbra que Fernando Ortiz disponga de una formación titular con muchas sorpresas juveniles en el pasto histórico de Rancagua, dándole rodaje a las promesas del semillero de Macul. Sin embargo, no todo es alegría en el búnker popular, ya que el DT tendrá que armar el puzle ofensivo sin la presencia de Felipe Raipán, delantero que debe cumplir un estricto castigo después de ver la tarjeta roja directa por su expulsión ante Unión Española. ¡Promesa de buen fútbol en El Teniente!