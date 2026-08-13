Sonríe Daniel Garnero: la importante figura que puede recuperar Universidad Católica ante Estudiantes

Universidad Católica sumó un valioso empate dentro del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ igualaron a un tanto en condición de visitante ante Estudiantes de La Plata y se ilusiona con avanzar a la próxima ronda.

Para lo que será el duelo de vuelta, el conjunto que comanda Daniel Garnero si bien cosechó un buen resultado, generó mucha preocupación por lo que serán sus ausencias para este compromiso, en la que Fernando Zampedri y Cristián Cuevas no podrán decir presentes por acumulación de tarjetas amarillas.

Pero no todo sería malas noticias para el elenco de la ‘Franja’, ya que para el duelo de vuelta, el estratego de la Universidad Católica podría recibir un tremendo notición al poder recuperar a una importante figura para este partido.

Montes se apunta para la vuelta

Montes podría ilusionar a la UC | Foto: Photosport

Se trata del delantero Clemente Montes, quien fue intervenido hace un par de meses tras una sobrecarga en un hueso del tarso en su pie derecho, operación que lo ha alejado de las canchas por un largo tiempo, siendo una baja importante en la UC.

La gran noticia estaría en que el atacante de la Universidad Católica ya estaría apto para poder volver a ver acción en un campo de juego, en donde desde los ‘Cruzados’ apuestan a su retorno para el duelo de vuelta ante Estudiantes de La Plata.

Publicidad

Si bien su retorno aún no está confirmado al 100%, en la interna del conjunto ‘Cruzado’ hay mucha ilusión de que Montes pueda estar presente en el duelo de vuelta, en la que los próximos días serán importantes para ver como va evolucionando en lo futbolístico dentro de los entrenamientos.

Desde la Universidad Católica cruzan los dedos para poder contar con la presencia de Clemente Montes, quien podría darle un mucho al ataque ‘Cruzado’, considerando la ausencia de Fernando Zampedri.