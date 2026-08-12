El Estadio Regional Calvo y Bascuñán fue sede de un tenso compromiso, el que concluyó igualado en el marcador.

Deportes Antofagasta y Santiago Wanderers entregaron un emocionante partido, el que terminó 0-0 por la fecha 20 de la Primera B. Un resultado que remece la tabla de posiciones.

¿Por qué? En el caso del elenco norteño, se instala en el tercer puesto del torneo de ascenso con 30 puntos. Una victoria en casa lo hubiese dejado más cerca que nunca del rival de turno.

Por su parte, la escuadra porteña se mantiene en la segunda ubicación con 34 unidades. De esta manera, queda a tan solo un punto de alcanzar al líder del certamen, Cobreloa.

En la siguiente jornada, Deportes Antofagasta se medirá contra Deportes Iquique en calidad de visita (16/08 a las 20:00 horas), mientras que Santiago Wanderers recibirá a Deportes Puerto Montt (16/08 a las 12:30 horas).

Deportes Antofagasta igualó ante Santiago Wanderers. (Foto: Deportes Antofagasta)

Así está la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobreloa 19 9 8 2 37 22 15 35 2 Santiago Wanderers 19 9 7 3 35 20 15 34 3 Antofagasta 19 8 6 5 32 20 12 30 4 San Marcos 19 7 9 3 23 14 9 30 5 Puerto Montt 19 9 3 7 21 19 2 30 6 Magallanes 19 8 5 6 33 33 0 29 7 San Luis 18 7 7 4 28 24 4 28 8 U. Española 19 8 4 7 26 26 0 28 9 Copiapó 18 7 6 5 26 25 1 27 10 Recoleta 19 7 5 7 29 29 0 26 11 Temuco 18 6 5 7 30 27 3 23 12 Curicó Unido 18 4 8 6 17 26 -9 20 13 Unión San Felipe 19 5 5 9 15 34 -19 20 14 Iquique 18 3 9 6 22 25 -3 18 15 Santa Cruz 18 2 7 9 22 33 -11 13 16 Rangers 19 0 6 13 14 33 -19 6