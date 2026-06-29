Este lunes Colo Colo visita a Unión Española por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, partido que se juega en una fría noche en el Estadio Santa Laura.
Al término del primer tiempo el Cacique se impone por 1-0 con gol de Maximiliano Romero a los 25 minutos, tras un centro de Leandro Hernández.
Pese a la victoria parcial de los albos, los hinchas colocolinos no están nada conforme con uno de los jugadores titulares para el entrenador Fernando Ortiz.
Se trata del lateral izquierdo Diego Ulloa, quien se llevó todas las críticas en la primera mitad, pasando del amor al odio, pues había sido respaldado por la parcialidad alba a inicios de temporada al ser formado en casa.
Hoy su nombre se convirtió en tendencia en X (ex Twitter), donde apuntaron a su bajo desempeño y hasta le sacaron en cara que ha vuelto distinto desde que fue llamado a la Selección Chilena a partir de marzo.
“Cada partido el nivel de Ulloa es más bajo, no sé qué hace de titular”, “Desde que fue a la Selección ha estado medio irregular”, “Ulloa de más a menos, todos los partidos anda peor que el anterior”, “¿Se le subieron los humos?”, fueron parte de los comentarios.
Revisa a continuación algunos comentarios:
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En síntesis
- Colo Colo 1-0 Unión Española en la cuarta fecha de Copa Chile 2026.
- Maximiliano Romero anota a los 25 minutos tras centro de Leandro Hernández.
- Diego Ulloa es tendencia en X por críticas a su desempeño como titular.