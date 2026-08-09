Sin Vozinha y con un cambio: la formación de Colo Colo para visitar a Unión La Calera

La escuadra alba definió su once inicial para defender su liderato en la categoría de honor. Tiene una baja por lesión.

Colo Colo tiene todo listo para volver a la acción en la Liga de Primera: visitará a Unión La Calera con la misión de seguir en lo más alto en la tabla de posiciones. Para ello, su entrenador moverá la pizarra.

¿La razón? Fernando Ortiz no contará con un jugador por lesión, lo que obligará al DT a modificar el esquema estelar en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar: hay un cambio en la banda.

Ese es el caso de Diego Ulloa, que se perderá el compromiso por la fecha 18 del certamen local. Su reemplazo será Erick Wiemberg, que ingresará como carrilero izquierdo en el elenco popular.

La otra parte del equipo, la misma que viene siendo habitual en el Estadio Monumental. Cabe consignar que para este partido, Vozinha no fue convocado por el cuerpo técnico.

En la previa del duelo, Colo Colo se mantiene en la primera ubicación de la categoría de honor. Acumula 39 puntos y está a nueve unidades de sus escoltas, Universidad Católica y Universidad de Chile.

Fernando Ortiz determinó la alineación estelar de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La formación de Colo Colo vs. Unión La Calera

El once albo será con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Erick Wiemberg y Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Tal enfrentamiento entre Colo Colo y Unión La Calera, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto. Será desde las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.