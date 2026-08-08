Gustavo Álvarez reactiva su interés por esta figura de Universidad de Chile: “Pidió a…”

Universidad de Chile aún no se retira del mercado de fichajes. El cuadro azul está buscando su último refuerzo y, a su vez, no se descarta que sufra más salidas en este período de transferencias.

¿Qué pasó? Gustavo Álvarez sigue recordando al elenco estudiantil y a las figuras que dirigió en él. Por ello, tiene la intención de llevar a una de ellas a su nuevo club en Ecuador.

Según informó Mundo Deportivo EC, el DT de Liga Deportiva Universitaria anhela contar con Franco Calderón para el desenlace de la temporada. El defensa central de 28 años es uno de sus objetivos en el libro de pases.

“¡Gustavo Álvarez pidió a Franco Calderón para LDU! El entrenador albo habría solicitado la incorporación del defensor argentino Franco Calderón”, comenzó señalando el medio.

En dicha línea sobre el relegado jugador de Universidad de Chile, la publicación agregó: “A quien (Gustavo Álvarez) considera una opción para fortalecer la zaga del conjunto universitario“.

Franco Calderón no ha definido su futuro en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Franco Calderón puede salir de Universidad de Chile

De esta manera, reflota el rumor sobre el potencial adiós del oriundo de Chaco. Si bien tiene contrato vigente con la escuadra de La Cisterna, su futuro se mantiene en incertidumbre.

Durante esta campaña, perdió protagonismo con los diversos cuerpos técnicos que lo tuvieron bajo sus órdenes. ¿Será el momento de emigrar y reencontrarse con Gustavo Álvarez? Está por verse.