U. de Chile sorprende y descarta el arribo de este refuerzo: “No quieren arriesgarse”

Jordan García no se incorporará a Universidad de Chile. Así lo explicó Cristián Caamaño a través de sus redes sociales.

Universidad de Chile tiene un giro dramático en el mercado de fichajes. Luego de una larga tensión, se reportó que uno de los movimientos apuntados por el cuadro estudiantil no se concretará.

¿Qué pasó? A través de redes sociales, Cristián Caamaño informó que Jordan García no se sumará al elenco azul para el segundo semestre. Se frenó su arribo a La Cisterna.

Según detalló el periodista, la razón alude a diferencias entre la cúpula universitaria y Club León. El dueño del pase no colaboró y el préstamo del guardametas de 21 años se truncó.

“Jordan García finalmente no llegará a la U. Desde León no quisieron mandar exámenes medicos previos“, comenzó señalando el comunicador mediante su cuenta de X.

Sobre la inesperada decisión tomada por la dirigencia de Universidad de Chile, agregó: “En el CDA no quieren arriesgarse a que ocurra lo mismo que con (Valentín) Gauthier“.

Jordan García no jugará en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile se queda sin su tercer refuerzo

De esta manera, Fernando Gago solo cuenta con Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart para el desenlace de la temporada. Ambos ya fueron oficializados y trabajan junto al resto del plantel.

Incluso, el primer mencionado ya registra dos partidos disputados y el segundo se alista a realizar su debut, el que se puede materializar en el recibimiento a Palestino en el Estadio Nacional.