En las últimas horas trascendió que los azules habrían puesto el interés en el defensor de 32 años que ya ha estado en la carpeta de la U.

Universidad de Chile podría dar uno de los grandes golpes del mercado de fichajes de invierno. En las últimas horas trascendió que los azules habrían consultado por la situación del defensor Igor Lichnovsky, zaguero de 32 años formado en el club y que quedó libre tras un paso por el fútbol de Turquía.

Hasta ahora, el conjunto universitario ha confirmado las incorporaciones de Gonzalo Reyna, quien ya sumó sus primeros minutos, y Tobías Reinhart, futbolista que este viernes recibió su CTI y quedó habilitado para ser considerado por Fernando Gago de cara al duelo de este domingo ante Palestino.

En las últimas semanas también surgió el rumor sobre un posible regreso de Alexis Sánchez y mientras, la U sufrió la caída de Valentín Gauthier por lesión. Ahora, en cambio, el nombre de Lichnovsky vuelve a aparecer como una alternativa, considerando que el defensor actualmente “disponible” en el mercado.

AUCKLAND, NEW ZEALAND – MARCH 30: Igor Lichnovsky of Chile and Jesse Randall of New Zealand compete for the ball during the FIFA Series match between New Zealand All Whites and Chile at Eden Park on March 30, 2026 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

La U preguntó por Lichnovsky

La información fue entregada por la periodista Andrea Hernández en TNT Sports, quien reveló que Universidad de Chile consultó por las condiciones del defensor.

“Ojo con esta oportunidad de mercado porque es un jugador que está libre. Tiene 32 años, con pasado en la U, Tigre, Necaxa. La U esta semana preguntó por Igor Lichnovsky, aunque no ha materializado ninguna oferta”, señaló.

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El defensor, que también registra pasos por clubes como Cruz Azul, América y Tigres, además de haber sido seleccionado chileno, podría convertirse así en una alternativa para reforzar la última línea del equipo de Fernando Gago.

“Seguramente el jugador recibirá ofertas de otros lados, pero es de conocimiento público que ha estado en la carpeta azul en otros mercados, y podría generarse algo con el central, seleccionado nacional cuyo último paso futbolístico fue en Turquía”, cerró.

⏰🔵🙏 ¡Horas MUY IMPORTANTES para el Romántico Viajero!#LaU tiene hasta las 18:00 horas de este viernes para recibir el CTI de Tobías Reinhart. En caso de que llegue, hay una gran posibilidad de que el nuevo refuerzo Azul se suba al bus y sea convocado ante Palestino. pic.twitter.com/6NMcHUILqW — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 7, 2026