El entrenador Fernando Ortiz dio a conocer los 20 jugadores que van citados para la visita de Colo Colo a Unión La Calera.

En Colo Colo tienen todo listo para su partido de este domingo por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026, donde visitarán a Unión La Calera, intenando seguir sacando ventaja en la lucha por el título.

Hasta ahora el Cacique ha sacado una distancia de 12 puntos con sus escoltas, pero el entrenador Fernando Ortiz no se relaja, por lo que va al interior de la Quinta Región con los mejores jugadores que tiene a disposición.

La gran duda era si iba a ser convocado el arquero Vozinha, la revelación del Mundial 2026, quien se unió esta última semana al cuadro popular.

Pero el caboverdiano no podrá debutar ante los Cementeros, pues NO fue considerado por el técnico argentino y tiene que seguir poniéndose a punto.

Otra ausencia será la del lateral izquierdo Diego Ulloa por una dolencia lumbar, así como los lesionados Fernando De Paul y Javier Méndez. Uno que ya está recuperado es Marcos Bolados, pero tampoco fue convocado.

Mientras que por suspensión se mantiene al margen el goleador Javier Correa, que le queda este último partido por cumplir.

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En total, el Tano Ortiz citó a 20 jugadores, lista que lidera el capitán Arturo Vidal y que comnsidera a los juveniles Alonso Olguín, Rodrigo Catalán, Felipe Raipán y Yastin Cuevas.

Revisa la citación completa a continuación:

La citación de Colo Colo vs. Unión La Calera. (Foto: @ColoColo)

¿A qué hora es el partido de Unión La Calera vs. Colo Colo?

El partido de Unión La Calera versus Colo Colo se disputa este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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En síntesis