Colo Colo afina los últimos detalles para recibir a Ñublense en el Estadio Monumental por la fecha 12 de la Liga de Primera, en un duelo clave donde buscará aprovechar la caída de Deportes Limache para sacar una ventaja de seis puntos en la tabla. En la antesala del compromiso, Fernando Ortiz confirmó la nómina de citados y el club entregó novedades sobre sus lesionados.

La situación más delicada sigue siendo la de Marcos Bolados, quien se encuentra en plena recuperación tras una reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El atacante acumula 19 semanas de evolución, por lo que todavía está lejos de volver a las canchas.

Por su parte, Fernando de Paul continúa recuperándose luego de una avulsión proximal isquiotibial derecha, lesión por la que fue operado. El arquero suma apenas dos semanas de evolución, motivo por el que el Tano debió citar a tres porteros: Gabriel Maureira, quien asoma como titular, además de Eduardo Villanueva y Santiago Tapia.

En cuanto a Maximiliano Romero, las noticias son más alentadoras. El delantero argentino presenta un edema de aductor izquierdo y ya se encuentra en fase de reintegro deportivo, acercándose a su retorno con el primer equipo.

Parte médico actualizado de Colo Colo de cara al duelo contra Ñublense.

Precisamente ante la ausencia del “Tigre”, Ortiz apostó por una sorpresa en ofensiva: Felipe Raipán, delantero de solo 16 años, fue incluido en la convocatoria y aparece como una alternativa juvenil para el ataque albo frente a los Diablos Rojos.

Publicidad

DATOS CLAVE

Colo Colo enfrenta a Ñublense en el Estadio Monumental por la fecha 12.

Marcos Bolados acumula 19 semanas de evolución tras una cirugía de ligamento cruzado.

Felipe Raipán, delantero de 16 años, es la sorpresa juvenil en la convocatoria.