Tras Cobresal vs. Universidad de Chile: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Cobresal se hizo fuerte en el Estadio El Cobre y logró un triunfazo ante Universidad de Chile gracias a un golazo de tiro libre de Steffan Pino.

Cobresal venció por 1 a 0 a Universidad de Chile en el Estadio El Cobre de El Salvador, en un partido intenso y muy disputado por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, que terminó definiéndose en la recta final del compromiso.

La U llegaba con la necesidad de sumar para no perder terreno en la parte alta de la tabla, mientras que los dirigidos por Gustavo Huerta buscaban hacerse fuertes en casa y sumar puntos importantes para salir de la zona baja del campeonato.

Cuando el empate parecía sentenciado, apareció el delantero Steffan Pino con un espectacular gol de tiro libre al minuto 76, que terminó marcando la diferencia a favor del cuadro minero.

Los jugadores de la U se retiraron cabizbajos del estadio | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Con este resultado, el elenco de la Región de Atacama se queda con tres puntos de oro y escala a la decimotercera posición, mientras que el Romántico Viajero se estanca en el séptima puesto y se va con las manos vacías.

Así quedó la tabla de posiciones:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 11 8 0 3 14 7 7 24 2 Huachipato 12 7 1 4 21 15 6 22 3 Deportes Limache 12 6 3 3 25 13 12 21 4 U. Católica 12 6 2 4 26 17 9 20 5 Coquimbo Unido 12 6 1 5 18 15 3 19 6 O’Higgins 12 6 1 5 17 17 0 19 7 U. de Chile 12 4 5 3 11 7 4 17 8 Ñublense 11 4 5 2 11 9 2 17 9 Palestino 12 5 2 5 19 19 0 17 10 Univ. Concepción 12 5 2 5 10 19 -9 17 11 Everton 11 4 3 4 12 10 2 15 12 La Serena 12 3 5 4 14 19 -5 14 13 Cobresal 12 4 1 7 18 23 -5 13 14 Audax Italiano 12 3 2 7 15 19 -4 11 15 U. La Calera 12 3 1 8 11 24 -13 10 16 Concepción 11 2 2 7 8 17 -9 8