Tras Cobresal vs. Universidad de Chile: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Cobresal venció por 1 a 0 a Universidad de Chile en el Estadio El Cobre de El Salvador, en un partido intenso y muy disputado por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, que terminó definiéndose en la recta final del compromiso.
La U llegaba con la necesidad de sumar para no perder terreno en la parte alta de la tabla, mientras que los dirigidos por Gustavo Huerta buscaban hacerse fuertes en casa y sumar puntos importantes para salir de la zona baja del campeonato.
Cuando el empate parecía sentenciado, apareció el delantero Steffan Pino con un espectacular gol de tiro libre al minuto 76, que terminó marcando la diferencia a favor del cuadro minero.
Los jugadores de la U se retiraron cabizbajos del estadio | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport
Con este resultado, el elenco de la Región de Atacama se queda con tres puntos de oro y escala a la decimotercera posición, mientras que el Romántico Viajero se estanca en el séptima puesto y se va con las manos vacías.
Así quedó la tabla de posiciones:
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|11
|8
|0
|3
|14
|7
|7
|24
|2
|Huachipato
|12
|7
|1
|4
|21
|15
|6
|22
|3
|Deportes Limache
|12
|6
|3
|3
|25
|13
|12
|21
|4
|U. Católica
|12
|6
|2
|4
|26
|17
|9
|20
|5
|Coquimbo Unido
|12
|6
|1
|5
|18
|15
|3
|19
|6
|O’Higgins
|12
|6
|1
|5
|17
|17
|0
|19
|7
|U. de Chile
|12
|4
|5
|3
|11
|7
|4
|17
|8
|Ñublense
|11
|4
|5
|2
|11
|9
|2
|17
|9
|Palestino
|12
|5
|2
|5
|19
|19
|0
|17
|10
|Univ. Concepción
|12
|5
|2
|5
|10
|19
|-9
|17
|11
|Everton
|11
|4
|3
|4
|12
|10
|2
|15
|12
|La Serena
|12
|3
|5
|4
|14
|19
|-5
|14
|13
|Cobresal
|12
|4
|1
|7
|18
|23
|-5
|13
|14
|Audax Italiano
|12
|3
|2
|7
|15
|19
|-4
|11
|15
|U. La Calera
|12
|3
|1
|8
|11
|24
|-13
|10
|16
|Concepción
|11
|2
|2
|7
|8
|17
|-9
|8