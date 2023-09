"Enfrentadísimos": Guarello vs Yáñez por las pichangas de Jordhy Thompson y Damián Pizarro

Damián Pizarro y Jordhy Thompsonquedaron fuera del Superclásico por estar jugando pichangas en una liga amateur. Francisco Sagredo mencionó todo lo que se perdió el delantero de Colo Colo que estaba convocado a la Selección Chilena de Eduardo Berizzo.

“Por una pichanga, Pizarro se quedó sin jugar su primer Superclásico en el fútbol chileno, se quedó sin nónima selección y se tuvo que operar por una fractura en su muñeca”, expresó el conductor de Deportes en Agricultura.

Juan Cristóbal Guarello aseguró que mandaría a su hogar al delantero albo. “Yo le diría a Pizarro ‘¿Sabe qué? Váyase pa la casa’. Imagínate un jugador que la próxima semana tiene concentración pensando en la doble fecha Eliminatoria y anda pichangueando. Bueno, ‘váyase para la casa, vaya a jugar con los amigos’.

Patricio Yáñez no estuvo de acuerdo con el comentarista. “Tú no puedes tirar a Pizarro y Thompson, que hay seis palos verdes caminando“. El conductor de la Hora de King Kong replicó en la 92.1. “Yo te digo cuanto hay ahora… cero. Ningún club los va a contratar, no te los van a contratar”.

Lo que sigue del debate entre Juan Cristóbal Guarello y Patricio Yáñez

Yáñez: Estás loco. Si es distino que te pillen a las tres de la mañana manejando curado, es muy distinto. Hay matices. Estoy de acuerdo en lo malo que es.

Guarello: Pato ¿Sabes cuál es el problema? Iban a jugar todos los partidos, iban a jugar todas las semanas. No hay nada que hacer.

Yáñez: Para mí hay matices. Yo no voy a tirar seis palos verdes.

Guarello: ¿Qué? ¿Vas a asaltar algún avión al aeropuerto?

Yáñez: Un millón ocho están pagando por Thompson.

Guarello: Ya no, ya no vale eso. Se acabó.

Yáñez: Van a venir otra vez con una mejor oferta.

Guarello: (risas) ¿Por qué? ¿Basado en qué Pato?

Yáñez En el interés que tienen.

Sagredo: Todos se pueden equivocar. Los chicos hicieron flor de macana, asumamos que aprendieron.

Guarello: Esto es más profundo que eso muchachos. No es que ‘nos pasaron a buscar unos amigos. Esos gallos iban a jugar siempre. Para ellos era tan importante ir a jugar a Colo Colo como Universitario de Lo Valledor. Quiere decir que estaban con la brújula en cualquier lado.

Yáñez: Los cabros son así, listo. Yo los recupero. Estamos en veredas diferentes

Guarello: Si señor, enfrentadísimos.

Yáñez: Yo los recupero. porque no andaban curados manejando a las tres de la mañana, ni chocaron, estaban jugando a la pelota.

Guarello: Pero estaban arriesgando su capital profesional.

Yáñez: Es grave, sí señor, es grave, pero hay matices.