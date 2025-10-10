Anoche Colo Colo clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025, luego de vencer por 1-0 a San Lorenzo de Almagro, terminando en el primer lugar del Grupo C con puntaje perfecto.

Además, las albas siguen estirando su increíble invicto de 35 partidos consecutivos ganados, el que iniciaron en el torneo local y ahora lo llevaron al plano internacional.

Tras la clasificación, la goleadora Mary Valencia conversó con la transmisión oficial en la flash interview, donde expresó sus sensaciones por este paso a la ronda de los ocho mejores equipos del torneo que se disputa en Argentina.

“Contenta por el trabajo, creo que el primer objetivo se cumplió y ahora a seguir. A descansar estos días para pelear lo que viene”, comenzó diciendo.

Luego, se mandó una tremenda frase sacando pecho por el Cacique: “Hay que trabajar, los pequeños detalles aquí marcan la diferencia y creo que entre los mejores está Colo Colo y vamos a pelear por eso”.

Cabe recordar que Mary Valencia es la máxima goleadora de la Copa Libertadores Femenina 2025 con cuatro conquistas, habiendo anotado todos los goles de Colo Colo en lo que va del torneo.

Mary Valencia ha convertido todos los goles de Colo Colo en esta Copa Libertadores Femenina. (Foto: @ColoColoFem)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Copa Libertadores Fem?

Las tricampeonas del fútbol chileno enfrentarán en cuartos de final a Libertad de Paraguay, partido programado para el domingo 12 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield.