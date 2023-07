En las últimas horas se conoció de un eventual encontrón entre Esteban Pavez y Gustavo Quinteros tras la debacle de Colo Colo ante el América MG por los play-off vuelta de la Copa Sudamericana. Juan Cristóbal Guarello reportó que tiene “chequeado” el hecho sucedido tras la goleada 5-1 en Belo Horizonte.

El comunicador en Deportes en Agricultura entregó detalles sobre el degaste entre la relación del entrenador con algunos futbolistas. “Hubo un cruce fuerte y hay muchos jugadores que no se llevan bien con Quinteros en el camarín. Ese camarín está roto”.

Además informó que el DT citó a dos jugadores con molestias físicas. “La relación camarín-DT está mal hace rato. Hay jugadores que nunca hablaron de eso, si sigue no salimos campeones, tiene que irse. Llevó a Fuentes y Bolados lesionados”, leyó de una fuente que le reportaba la situación.

Guarello revela que los jugadores y un ayudante de Colo Colo no estaban de acuerdo con la línea de tres

Juan Cristóbal Guarello informa que ya existía una sensación de un cambio de esquema desde el plantel que no quería volver a jugar con tres en el fondo. “En lo que me cuentan es que terminado el partido con América en Santiago, los jugadores dicen ‘nos va a hacer línea de tres en Brasil’. Ya los jugadores intuían que iba para allá el asunto y no querían”.

Colo Colo cayó goleado ante el América MG en Belo Horizonte (Foto: Photosport)

Además asegura que uno de los asistentes del DT tampoco estaba de acuerdo. “El ayudante Bascuñán les dice lo mismo, que no estaba de acuerdo con la línea de tres. Al final fue un capricho de Quinteros que estaba tan asustado con la revancha que dijo hay que meterse atrás y refugiarse bien, porque nos van a desbordar. Igual termina desbordado”.