Toby Vega quiere que Colo Colo vaya sí o sí por este refuerzo para el segundo semestre: “Traigan a…”

Colo Colo tiene la mente puesta en Coquimbo Unido, rival al cual enfrentará este domingo en el Estadio Monumental en un compromiso pendiente de la Liga de Primera 2026 y que es de extrema relevancia para Fernando Ortiz y compañía.

El partido pasado ante la Universidad de Concepción dejó como grata sorpresa la firmeza de Gabriel Maureira en el arco, portero quien se posiciona para repetir titularidad este domingo ante los piratas.

El debate sobre si los albos deben ir por un portero de experiencia para suplir la ausencia de Fernando de Paul está instalado y Toby Vega tuvo algo que decir al respecto: “Lo dijo Ortiz, en donde dijo que no iban a traer un arquero”, dijo en Picado TV.

Toby Vega quiere un lateral derecho en Colo Colo. | Foto: Photosport

Más que ir por un arquero, Toby Vega hace un desesperado pedido a Blanco y Negro para el segundo semestre: “Si sigue jugando así, para qué, mejor gastar la plata en otro jugador. Que se traigan a un buen lateral derecho”, afirmó.

Cabe mencionar que la banda derecha tiene amo y señor en el equipo de Fernando Ortiz: Jeyson Rojas. El canterano albo, si bien no brilla en el puesto, le ganó la pulseada a Matías Fernández y es titular absoluto.

Publicidad

Eso sí, las pocas variantes ofensivas que presenta Rojas son las que en muchas ocasiones desespera a los hinchas albos, quienes le piden más atrevimiento al jugador para desbordar la banda y tirar centros.

En síntesis

Gabriel Maureira se perfila para repetir titularidad en el arco de Colo Colo este domingo.

El entrenador Fernando Ortiz descartó la contratación de un nuevo portero para el plantel.

Publicidad