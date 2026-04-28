Universidad de Chile tuvo una gran actuación este fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ lograron imponerse por 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario en un Estadio Nacional repleto hasta las banderas.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que destacó un acto puntual de Charles Aránguiz que ocurrió tras la victoria azul y que lo sorprendió de gran forma.

“Post partido algunos jugadores entrenan, aquellos que no fueron a la banca… ¿sabes quien entrenó post-partido? Charles Aránguiz, hizo ocho pasadas de cien metros y ocho pasadas de cincuenta metros con cronómetro en mano”, parte señalando Borghi.

Siguiendo en aquello, el ‘Bichi’ comentó que en su etapa como entrenador también tuvo a un jugador como con el compromiso que mostró Charles Aránguiz y que sin duda es importante, ya que se muestra como un gran ejemplo para sus compañeros.

Aránguiz fue elogiado por Borghi | Foto: Photosport

“Es un ejemplo, a mí me pasó con (José Luis) Calderón, ese entrenaba todo el día y los jóvenes cuando lo veían entrenar decía, ‘si este hue.. entrena, yo entreno’”, declara.

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Finalizando, Borghi siguió en lo que fueron sus elogios a Charles Aránguiz, en la que a pesar de su gran carrera y logros que ha conseguido en su trayectoria, sigue diferenciándose con estos actos como un jugador de alto nivel en el fútbol chileno.

“Me llamó la atención que post partido saliera, salió con otro chico e hicieron tiradas. Cuando Aránguiz puede decir ‘entre un rato, me puedo ir a mi casa, no tengo problema’, que quiero decir con esto, ahí está la diferencia entre un jugador normal y un tipo que sobrepasa la normalidad en nuestro fútbol”, cerró.

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