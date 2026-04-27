Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizaron lo que fue la edición 202° del Clásico Universitario, en el que los ‘Azules’ lograron hacerse respetar en el Estadio Nacional y vencieron por la cuenta mínima a los ‘Cruzados‘ con el solitario tanto de Juan Martín Lucero.

El duelo entre ambos equipos fue bastante apretado, en el que dentro del terreno de juego no se dieron descanso alguno, dejando la vida en cada pelota para poder obtener un positivo resultado.

Dentro de lo que fue este disputado duelo, hubo un momento que dejó a todos sorprendidos dentro del Estadio Nacional y que tuvo como protagonistas al volante azul, Charles Aránguiz y el entrenador de la UC, Daniel Garnero.

El ‘Príncipe’ se preparaba para saltar al terreno de juego, generando la felicidad del hincha de la U y mientras esperaba por su turno para saltar a la cancha, el DT Daniel Garnero se acercó a él para saludarlo, mostrando un gran respeto por el jugador azul.

VIDEO: REVISA EL MOMENTO ENTRE GARNERO Y ARÁNGUIZ