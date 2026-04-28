La Selección Chilena Femenina Sub 17 atraviesa un momento de dulce expectativa en el Sudamericano Femenino 2026 que se desarrolla en Paraguay. Tras el arrollador debut donde se impusieron por un contundente 8-1 frente a Bolivia, el combinado nacional se prepara para su segundo gran desafío en el Grupo A.

Esta tarde, desde las 19:00 horas, Chile se medirá ante su similar de Colombia en el Estadio CARFEM de Ypané, en un encuentro que podría definir gran parte de las aspiraciones nacionales para acceder al cuadrangular final.

Para los fanáticos que se preguntan quién transmite el partido de Chile vs. Colombia, la cobertura será amplia y multicanal. El encuentro podrá ser visto de forma gratuita a través de la Señal 2 de Canal 13 (T13 en Vivo). Esta señal está disponible en la mayoría de los cableoperadores del país y también mediante la televisión digital terrestre, permitiendo que todo el territorio nacional pueda seguir las alternativas de este crucial compromiso juvenil.

Además de la televisión abierta, el partido contará con una fuerte presencia en plataformas de streaming. Quienes prefieran seguir el duelo desde sus dispositivos móviles, tablets o computadores, podrán hacerlo de manera oficial a través del sitio web T13.cl y mediante la aplicación gratuita 13Go, disponible para sistemas iOS y Android. Con esto, se garantiza que no haya excusas para perderse el desempeño de figuras emergentes como Catalina Muñoz, la goleadora que ha captado la atención de la prensa continental.

En lo deportivo, el equipo de Vanessa Arauz llega con la moral por las nubes. Actualmente, Chile ocupa el segundo lugar de su zona con tres puntos y una diferencia de goles envidiable. El objetivo principal de este torneo es alcanzar uno de los cuatro cupos directos al Mundial de Marruecos 2026, cita planetaria que se disputará a finales de este año. Para lograrlo, sumar ante una potencia como Colombia es fundamental antes de enfrentar los siguientes compromisos ante Paraguay y Argentina.

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El calendario de “La Rojita” no da respiro tras este encuentro. Luego de chocar con las cafeteras, el equipo nacional deberá enfocarse en el duelo ante el anfitrión, Paraguay, programado para este jueves 30 de abril. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el domingo 3 de mayo frente a Argentina, en un clásico que podría sellar la clasificación al cuadrangular final donde se dirimirán las plazas mundialistas.

Recuerda: la cita es esta tarde a las 19:00 horas. La transmisión oficial comenzará minutos antes con la previa del encuentro a través de todas las señales mencionadas. Sigue a las jóvenes promesas del fútbol femenino chileno en su camino a la gloria continental y no te pierdas el duelo ante Colombia, un rival directo en la lucha por llegar a tierras africanas.